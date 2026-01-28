Truyền thông Bắc Triều Tiên hâm nóng bầu không khí trước thềm Đại hội đảng Lao động

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 6/2 đăng tải bài viết về bầu không khí hướng tới Đại hội đảng lần thứ 9. Hãng tin nhấn mạnh tại nhiều đơn vị của nền kinh tế, nhiều tiêu chuẩn và kỷ lục mới liên tục được thiết lập, kế hoạch kinh tế tháng 1 đã hoàn thành rực rỡ.KCNA cho biết các nhà máy, mỏ than, trang trại nuôi trồng thủy sản trong các lĩnh vực kim loại, hóa chất, điện lực, than đá, cơ khí và công nghiệp khai khoáng đã vượt mục tiêu đề ra. Hãng tin đồng thời nhấn mạnh rằng với khí thế hoàn thành kế hoạch kinh tế tháng đầu năm, miền Bắc đang tiếp tục đẩy cao tinh thần toàn dân hướng tới Đại hội đảng.Cùng ngày, hãng thông tấn miền Bắc đăng tải bài báo ca ngợi thành quả hoàn công trang trại nhà kính quy mô lớn tại khu vực bị lũ lụt ở thành phố Sinuiju, tỉnh Bắc Pyongan. Ngoài ra, KCNA còn giới thiệu về một lễ khởi công tại huyện Rakwon, tỉnh Nam Hamgyong thuộc "Chính sách phát triển địa phương 20×10", một dự án trọng điểm của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un. Kể từ sau năm 2024, miền Bắc đã đề ra chính sách này với mục tiêu xây dựng các nhà máy công nghiệp địa phương hiện đại tại 20 huyện trên cả nước mỗi năm, nhằm xóa bỏ khoảng cách giữa thành thị và nông thôn trong vòng 10 năm.KCNA cũng cũng làm nổi bật thành quả xây dựng nhà ở mới tại nông thôn, cho biết trong một năm qua, đã có 32.000 căn nhà văn hóa mới được xây dựng trên khắp đất nước.Ngoài ra, liên quan đến dự án xây dựng giai đoạn 4 khu vực Hwasong (Bình Nhưỡng), hãng thông tấn cho biết nước này đang chuẩn bị khánh thành quần thể kiến trúc quy mô lớn, hoành tráng. Trước đó, tại Hội nghị toàn thể đảng Lao động tháng 12/2024, miền Bắc đã đề ra mục tiêu xây dựng 50.000 căn nhà tại thành phố Bình Nhưỡng thông qua dự án xây dựng nhà ở giai đoạn 4 ở khu vực Hwasong. Giới phân tích cho rằng ngay sau khi dự án này được hoàn tất, miền Bắc sẽ tổ chức Đại hội Đảng ngay lập tức. Đó là bởi dự án nhà ở khu vực Hwasong là nhiệm vụ được đề ra tại Đại hội đảng Lao động lần thứ 8, nên đây được xem là dấu mốc quan trọng để khép lại nhiệm kỳ Đảng khóa XVIII.