Cảnh sát Hàn Quốc triệu tập lần hai lãnh đạo Coupang về vụ rò rỉ thông tin

Photo : YONHAP News

Sở Cảnh sát thành phố Seoul ngày 5/2 công bố sẽ triệu tập ông Harold Rogers, Quyền Giám đốc điều hành Coupang với tư cách là nghi phạm để điều tra vào chiều ngày 6/2.Ông Rogers bị cáo buộc đưa ra lời khai sai sự thật tại phiên điều trần của Quốc hội Hàn Quốc về vụ rò rỉ thông tin khách hàng quy mô lớn của Coupang. Khi đó, ông đã khai rằng Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) đã chỉ thị cho công ty này tiến hành tự điều tra về vụ việc. Cụ thể, lãnh đạo Coupang cho biết đã gặp gỡ nghi phạm làm rò rỉ thông tin theo chỉ thị từ NIS. Tuy nhiên, Cơ quan Tình báo khẳng định không hề đưa ra bất cứ chỉ thị nào với phía công ty.Trước sự việc này, Ủy ban Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Quốc hội Hàn Quốc đã tố giác 7 người là cựu lãnh đạo và lãnh đạo đương nhiệm của Coupang, trong đó có ông Rogers.Đây là lần thứ hai ông này trình diện Cảnh sát, sau lần triệu tập đầu tiên vào ngày 30/1 vừa qua. Trong lần triệu tập đầu tiên, Cảnh sát đã tập trung điều tra về cáo buộc Coupang tiêu hủy chứng cứ khi tự tiến hành điều tra về vụ rò rỉ thông tin.Công ty này đã công bố kết quả điều tra nội bộ vào ngày 25/12 năm ngoái, cho biết chỉ có 3.000 trường hợp bị rò rỉ thông tin, nhưng cuộc điều tra của Cảnh sát cho thấy quy mô rò rỉ lên tới 30 triệu trường hợp. Do đó, công ty này đang bị nghi ngờ cố tình tiêu hủy một phần chứng cứ hoặc thu hẹp quy mô của sự cố.Ngoài ra, ông Rogers cũng bị tố cáo với các tội danh như tiêu hủy chứng cứ liên quan đến nghi vấn che giấu tai nạn lao động, sơ suất trong công việc dẫn đến chết người, vi phạm Luật an toàn sức khỏe ngành công nghiệp.