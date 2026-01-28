Cán cân vãng lai Hàn Quốc trong năm 2025 đạt mức cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Theo số liệu thống kê sơ bộ về cán cân quốc tế do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố vào ngày 6/2, cán cân vãng lai tháng 12/2025 của Hàn Quốc thặng dư 18,7 tỷ USD, mức cao nhất từng được ghi nhận trong một tháng.Nhờ đó, lũy kế thặng dư cán cân vãng lai cả năm 2025 của Hàn Quốc đạt 123,05 tỷ USD, vượt xa kỷ lục 105,1 tỷ USD vào năm 2015, và cao hơn 8 tỷ USD so với mức dự báo 115 tỷ USD mà BOK đưa ra vào hồi tháng 11 năm ngoái. Theo đó, đây là mức cao nhất được ghi nhận từ trước đến nay.Xét theo từng hạng mục, cán cân hàng hóa tháng 12 cũng ghi nhận mức thặng dư kỷ lục 18,85 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước, nhờ đà tăng của các mặt hàng công nghệ như chíp bán dẫn và thiết bị công nghệ thông tin, cũng như sự gia tăng trở lại của ô tô, máy móc, thiết bị chính xác và dược phẩm. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu chỉ tăng nhẹ 1,7% so với tháng 12/2024. Tuy nhiên, nhập khẩu hàng tiêu dùng, đặc biệt là ô tô và vàng đã tăng mạnh tới 17,9%.Cán cân dịch vụ tháng 12 thâm hụt 3,69 tỷ USD, do số người xuất cảnh trong kỳ nghỉ đông và mùa cao điểm du lịch nước ngoài tăng. Tài sản ròng trong tài khoản tài chính (tài sản trừ nợ) tăng thêm 23,77 tỷ USD trong tháng 11.Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của người Hàn trong tháng 12 tăng thêm 6,49 tỷ USD, của người nước ngoài vào Hàn Quốc tăng 5,17 tỷ USD. Đối với đầu tư chứng khoán, đầu tư ra nước ngoài của người Hàn tăng 14,37 tỷ USD, tập trung vào cổ phiếu; trong khi của người nước ngoài vào thị trường chứng khoán Hàn Quốc tăng 5,68 tỷ USD, tập trung vào trái phiếu.