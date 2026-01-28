Phủ Tổng thống lo ngại đàm phán thuế quan với Mỹ sẽ ảnh hưởng tới cả lĩnh vực an ninh

Photo : YONHAP News

Sau phát ngôn bất ngờ về việc tăng thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, quá trình đàm phán giữa Mỹ và Hàn Quốc đang rơi vào thế khó khăn. Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Wi Sung-lac ngày 6/2 phát biểu đang xuất hiện ý kiến lo ngại vấn đề thuế quan có thể sẽ lan sang cả lĩnh vực an ninh. Ông Wi chia sẻ cũng có cảm nhận tương tự về cách tiếp cận này của Mỹ.Cụ thể, Chánh Văn phòng Wi cho biết chuyến thăm của đoàn đàm phán an ninh Mỹ đến Hàn Quốc để thảo luận về vấn đề tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, làm giàu uranium và tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng vẫn đang bị trì hoãn. Hiện tại, hai bên vẫn chưa thể ấn định lịch trình cụ thể. Vào tháng 12 năm ngoái, hai nước đã nhất trí rằng phái đoàn cấp chuyên viên của Mỹ sẽ tới Hàn Quốc sớm nhất có thể để chính thức thảo luận về các hạng mục nhất trí ở lĩnh vực an ninh trong tài liệu tóm lược chung kết quả hội nghị thượng đỉnh song phương.Ông Wi cho biết Chính phủ đang tập trung đối phó với những vấn đề mà Mỹ đưa ra trong đó nòng cốt là Bộ trưởng Ngoại giao. Chính phủ đang nỗ lực kiểm soát tình hình, nhận định rằng các vấn đề mà Mỹ nêu ra như luật nền tảng trực tuyến đang xúc tiến ở phía Hàn Quốc hay vụ rò rỉ thông tin của Coupang có thể gây ảnh hưởng không chỉ đến thuế quan mà cả lĩnh vực an ninh. Nếu vấn đề thuế quan lan sang cả các lĩnh vực khác thì dù Seoul và Washington đạt được thỏa thuận thuế quan đi chăng nữa, lĩnh vực an ninh cũng sẽ không tránh khỏi "dư chấn".Quan chức Phủ Tổng thống cũng nhấn mạnh rằng việc thúc đẩy Quốc hội thông qua dự thảo Luật đặc biệt về quản lý đầu tư chiến lược Hàn-Mỹ, cơ sở để thực hiện thỏa thuận thuế quan song phương, chỉ là giải pháp cơ bản. Rốt cuộc, các khoản đầu tư vào Mỹ phải được triển khai trên thực tế.Các quan chức phụ trách thương mại Hàn Quốc, trong đó có Bộ trưởng Công nghiệp và thương mại Kim Jung-kwan, đang tập trung ngăn chặn việc Mỹ đăng công báo liên bang, một thủ tục để chính thức hóa việc nâng thuế với Hàn Quốc. Trong quá trình này, Seoul cũng nỗ lực thảo luận với Washington về các lĩnh vực thế mạnh khác của Hàn Quốc ngoài đóng tàu, như đầu tư trong lĩnh vực năng lượng.