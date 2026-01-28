Phát ngôn viên Nhà Trắng:

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của phóng viên trong buổi họp báo ngày 5/2 (giờ địa phương) về thời điểm tăng thuế với Hàn Quốc từ 15% lên 25%, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết không có mốc thời gian cụ thể cho việc tăng thuế.Trước đó, thông qua mạng xã hội Truth Social ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tăng mức thuế các mặt hàng như ô tô, vật liệu gỗ, dược phẩm và thuế đối ứng với các mặt hàng khác từ 15% lên 25% đối với Hàn Quốc, tương đương với trước khi có thỏa thuận thương mại song phương. Ông Trump lấy lý do là bởi Quốc hội Hàn Quốc chưa thông qua dự thảo Luật quản lý đầu tư chiến lược Hàn-Mỹ, cơ sở pháp lý để thực thi thỏa thuận thương mại song phương.Sau đó, Bộ trưởng Công nghiệp và thương mại Kim Jung-kwan cùng Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Yeo Han-koo của Hàn Quốc đã gấp rút lên đường thăm Mỹ, đàm phán với các quan chức cấp cao trong chính quyền Trump, bao gồm Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick. Hiện tại, Ngoại trưởng Cho Hyun cũng đang trong chuyến thăm Washington để thuyết phục chính giới Mỹ.Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực này, Hàn Quốc vẫn chưa thể đạt được kết quả như mong đợi, bao gồm việc rút lại quyết định tăng thuế của Mỹ.