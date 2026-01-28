Photo : KBS News

Trả lời phỏng vấn của phóng viên tại Washington vào ngày 5/2 (giờ địa phương), một quan chức cấp cao trong Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ có "tiến triển mới" liên quan tới Bắc Triều Tiên trong vài ngày tới.Giải thích về cụm từ "tiến triển mới", quan chức này cho biết đây không phải là điều gì to tát, chỉ ở mức độ thể hiện thiện chí, tiền đề cho tiến triển trong quan hệ liên Triều, chưa tới mức sẽ diễn ra đối thoại Mỹ-Triều hay tương tự.Về khả năng đối thoại Mỹ-Triều, người này chỉ ra rằng Bình Nhưỡng vẫn đang giữ lập trường kiên định về việc không đối thoại với Washington nên cần theo dõi thêm.Quan chức này cũng cho biết trong cuộc hội đàm ngày 3/2 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã giải thích với người đồng cấp Hàn Quốc Cho Hyun về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump dự kiến diễn ra vào tháng 4 tới. Đáp lại, Bộ trưởng Cho đã giải thích rằng Seoul đang hết sức nỗ lực để kéo miền Bắc trở lại bàn đối thoại nhân chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Trump; đề nghị sự hợp tác của Washington trong vấn đề này.Tại buổi họp báo với phóng viên thường trú tổ chức tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Washington vào cùng ngày, ông Cho cũng cho biết tại cuộc hội đàm vừa rồi, hai Ngoại trưởng đã nhất trí tiếp tục trao đổi và phối hợp chặt chẽ về vấn đề Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, hai Bộ trưởng cũng đã chia sẻ đánh giá về tình hình bán đảo Hàn Quốc, chia sẻ ý kiến về phương án khơi thông dòng chảy đối thoại với Bắc Triều Tiên, vừa kiên định mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa, duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Hàn Quốc.