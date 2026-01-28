Nhóm công tố viên đặc biệt tổng hợp Hàn Quốc chính thức bắt đầu hoạt động

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 5/2 đã công bố bổ nhiệm luật sư Kwon Chang-young (công ty luật Jipyong) làm Công tố viên đặc biệt tổng hợp, dẫn dắt quá trình điều tra những nghi ngờ còn tồn đọng trong ba vụ án lớn gồm vụ thiết quân luật, nghi ngờ xoay quanh cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee và vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh khi làm nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích trong mưa lũ.Trả lời phỏng vấn của báo giới ngày làm việc đầu tiên 6/2, Công tố viên đặc biệt tổng hợp Kwon đánh giá cuộc điều tra của ba Nhóm công tố viên đặc biệt trước đây dù đã đạt được một số thành quả nhất định nhưng vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của dư luận trong nước.Về phương hướng điều tra trong thời gian tới, ông Kwon khẳng định sẽ tập trung nguồn lực điều tra vào các vụ án liên quan tới vụ nổi loạn ngày 3/12/2024; duy trì công tố một cách chặt chẽ để đảm bảo phán quyết có tội, thực thi công lý. Đồng thời, Nhóm công tố viên đặc biệt tổng hợp sẽ đảm bảo công tác chuẩn bị ứng phó triệt để trước quy mô đồ sộ của các vụ án.Về việc có triệu tập cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol và cựu Đệ nhấn phu nhân Kim Keon-hee hay không, ông Kwon tiếp tục khẳng định cứng rắn sẽ không có "vùng cấm" trong quá trình điều tra. Đồng thời, ông cũng tuyên bố sẽ không đi theo lối mòn điều tra của ba Nhóm công tố viên đặc biệt trước đây, mà sẽ phán đoán dựa theo tiêu chuẩn mới.Bên cạnh đó, Công tố viên đặc biệt Kwon cũng thể hiện quan điểm nghiêm khắc với bộ máy Viện Kiểm sát. Do các công tố viên đương chức cũng nằm trong diện điều tra, nên ông sẽ không đặt văn phòng của Nhóm công tố viên đặc biệt tổng hợp tại Viện Kiểm sát, đồng thời loại bỏ những công tố viên phản đối việc giải thể Viện Kiểm sát khỏi nhóm điều tra.Nhóm công tố viên đặc biệt tổng hợp sẽ làm sáng tỏ 17 nghi ngờ còn tồn đọng trong quá trình hoạt động của ba Nhóm công tố viên đặc biệt trước đây, trong đó có nghi ngờ về cuốn sổ tay của cựu Tư lệnh Tình báo quốc phòng Noh Sang-won. Nhóm gồm tối đa 251 nhân sự, dự kiến có thời gian hoạt động tối đa là 170 ngày, bao gồm cả thời gian chuẩn bị.