Nhiều sự kiện lễ hội văn hóa chào mừng sự trở lại của BTS tại Seoul

Photo : YONHAP News

Nhằm chào đón sự trở lại của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) với album mới "Arirang", công ty quản lý BigHit Music ngày 6/2 cho biết sự kiện lễ hội văn hóa quy mô lớn mang tên "BTS The City Arirang Seoul" sẽ được tổ chức từ ngày 20/3-12/4 tại nhiều địa điểm trên toàn thành phố Seoul.Sự kiện này sẽ bao gồm nhiều nội dung trải nghiệm kết hợp giữa âm nhạc và truyền thông, cùng với các tác phẩm được dàn dựng hài hòa với cảnh quan đô thị. Ngay trong ngày phát hành album mới của nhóm 20/3, các địa danh mang tính biểu tượng của thủ đô Seoul như cổng thành Sungnyemun (Sùng Lễ Môn) và tháp Namsan sẽ trình chiếu ánh sáng nghệ thuật trên bề mặt công trình, tạo nên những khung cảnh giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Đây cũng là một phần trong nỗ lực quảng bá giá trị di sản văn hóa Hàn Quốc ra toàn thế giới.Tại công viên sông Hàn ở khu vực Yeouido, một không gian thư giãn cũng được chuẩn bị từ ngày 20-22/3. Đây là nơi mọi người có thể cùng thưởng thức âm nhạc của BTS. Trong tháng 4, các bức tường đá, bậc thang, và hàng cây tại trung tâm thành phố Seoul sẽ được trang trí thành không gian triển lãm trình chiếu lời bài hát của BTS bằng hiệu ứng hình ảnh và ánh sáng.Công ty quản lý BigHit Music cho biết đã phối hợp với chính quyền thành phố Seoul để xây dựng một chương trình giúp người dân và du khách có thể trải nghiệm văn hóa và nghệ thuật theo cách mới lạ, đồng thời tận hưởng sự trở lại của BTS.Ngoài các sự kiện nghệ thuật nói trên, các hoạt động hợp tác liên ngành liên quan đến ẩm thực cũng được tổ chức. Sự kiện này cũng sẽ được mở rộng sang nhiều thành phố lớn khác trên toàn cầu.