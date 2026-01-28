Hơn 38% người dân Hàn Quốc cho rằng người nhập cư có giúp ích cho nền kinh tế

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu chính sách di trú Hàn Quốc ngày 6/2 đã công bố kết quả khảo sát trực tuyến được thực hiện với 1.078 người trưởng thành vào cuối năm 2025. Trong đó, 38,4% số người được hỏi cho rằng người nhập cư có giúp ích cho kinh tế quốc gia. Ngoài ra, 31,9% người dân trả lời rằng người nhập cư là mối đe dọa đối với nền kinh tế Hàn Quốc, 29,6% cho rằng không có ảnh hưởng đáng kể, cho thấy sự đan xen trong nhận thức xã hội.Nhận thức tích cực về người di cư đối với nền kinh tế xuất hiện nhiều hơn ở nam giới (45,6%) hơn so với nữ giới (31,1%), và xu hướng này tăng dần theo độ tuổi. Khi được hỏi về nhận thức người nhập cư đóng góp cho kinh tế theo hình thức nào, 67,9% chọn phương án là bù đắp cho tình trạng thiếu hụt nhân lực trong thị trường lao động. Tiếp đến là thúc đẩy kinh tế địa phương thông qua tiêu dùng trong nước (13%) và đóng góp cho tài chính thông qua việc nộp thuế (10,8%).Trong số những người xem người nhập cư là mối đe dọa đối với nền kinh tế quốc gia, 34,9% người nêu ra lý do liên quan đến việc cư trú, làm việc bất hợp pháp và trốn thuế. 28,1% cho thấy sự lo ngại về cạnh tranh việc làm và áp lực giảm lương với người Hàn Quốc. 26,9% đề cập đến gánh nặng cho bảo hiểm xã hội và phúc lợi. Đặc biệt, 83% người được hỏi cho rằng trong trường hợp thiếu việc làm, người Hàn Quốc nên được ưu tiên hơn người nhập cư, thể hiện rõ tâm lý ưu tiên người Hàn Quốc trong vấn đề việc làm.Khi được hỏi vai trò của Chính phủ trong chính sách di trú, các ý kiến gồm cung cấp nguồn lao động nước ngoài theo từng ngành nghề (31,9%), thu hút và đào tạo nhân tài nước ngoài ưu tú (22,6%), kiểm soát và xử lý các hoạt động kinh tế bất hợp pháp (21,8%), quản lý quy mô nhập cảnh và lưu trú (20,8%). Chỉ 2,9% chọn phương án hỗ trợ định cư và thích nghi với xã hội cho người nhập cư.Viện nghiên cứu chính sách di trú nhận định mặc dù một số người dân có phần nào ghi nhận vai trò bổ sung nhân lực còn thiếu trong thị trường lao động và thúc đẩy kinh tế địa phương của người nhập cư, song vẫn còn tồn tại thái độ nhạy cảm về vấn đề việc làm cho người Hàn Quốc và tình trạng cư trú bất hợp pháp. Vì vậy, Chính phủ cần truyền đạt thông tin chính xác về những đóng góp của người nhập cư cho nền kinh tế Hàn Quốc, cũng như triển khai các chính sách giảm bớt lo ngại trong xã hội.