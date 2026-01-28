Doanh nghiệp Hàn đầu tư trở lại bang Georgia sau vụ hơn 300 công nhân Hàn Quốc bị bắt giữ

Photo : YONHAP News

Văn phòng Thống đốc bang Georgia (Mỹ) ngày 5/2 (giờ địa phương) cho biết công ty sản xuất phụ tùng ô tô Dongwon Metal của Hàn Quốc sẽ đầu tư 30 triệu USD để xây dựng một nhà máy sản xuất mới tại quận Emanuel, phía Đông bang Georgia, và dự kiến tuyển dụng khoảng 200 nhân viên.Đây sẽ là nhà máy thứ hai của công ty Dongwon Metal tại bang Georgia sau khi xây dựng nhà máy đầu tiên vào năm ngoái tại Hogansville, nằm gần nhà máy của công ty ô tô Kia vào năm 2007.Khoản đầu tư lần này đánh dấu dự án đầu tư mới đầu tiên của một doanh nghiệp Hàn Quốc tại bang Georgia kể từ sau vụ việc hơn 300 công nhân Hàn Quốc tại nhà máy pin liên doanh hợp tác giữa tập đoàn ô tô Hyundai và công ty Giải pháp năng lượng LG bị Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ bắt giữ hồi tháng 9 năm ngoái. Đáng chú ý, địa điểm xây dựng nhà máy mới của công ty Dongwon Metal chỉ cách nhà máy pin liên doanh trên khoảng một tiếng lái xe ô tô.Chính giới bang Georgia đã bày tỏ sự hoan nghênh đối với động thái đầu tư trở lại của doanh nghiệp Hàn Quốc. Thống đốc bang Georgia Brian Kemp cho biết nơi đây rất chào đón việc ngành công nghiệp ô tô tại Georgia mang lại cơ hội và việc làm mới cho người dân.