Đoàn thể thao Hàn Quốc tiến vào lễ khai mạc Olympic Milano Cortina 2026 ở vị trí thứ 22

Ban tổ chức Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026 ngày 5/2 (giờ Hàn Quốc) cho biết lễ khai mạc thế vận hội sẽ diễn ra vào 4 giờ sáng ngày 7/2 (giờ Hàn Quốc) tại sân vận động Olympic San Siro, thành phố Milan, Ý. Sự kiện này có sự tham dự của 92 Ủy ban Olympic quốc gia (NOC), trong đó đoàn thể thao Hàn Quốc sẽ là đoàn thứ 22 tiến vào sân vận động trong lễ khai mạc.Thứ tự tiến vào sân vận động trong lễ khai mạc được sắp xếp dựa theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Ý. Tên chính thức của Hàn Quốc trong tiếng Ý là "Repubblica di Corea", tuy nhiên thứ tự dường như đã được xác định dựa theo từ "Corea". Theo đó, Hàn Quốc sẽ đi sau đoàn thể thao của Colombia và đi trước đoàn thể thao Croatia.Như thường lệ, Hy Lạp, nơi khởi nguồn của các kỳ Olympic, sẽ là nước đầu tiên tiến vào sân vận động. Đoàn chủ nhà Ý sẽ là đoàn cuối cùng (thứ 92) tiến vào lễ khai mạc.Vì các địa điểm thi đấu của kỳ Thế vận hội này được chia thành 4 khu vực, nên lễ diễu hành của các vận động viên cũng sẽ được phân chia tương ứng. Đoàn thể thao Hàn Quốc được bố trí tại khu vực Milan. Ngôi sao trượt băng nghệ thuật Cha Jun-hwan và vận động viên trượt băng tốc độ Park Ji-woo sẽ làm người cầm cờ cho đoàn thể thao Hàn Quốc tại lễ khai mạc Olympic mùa đông Milano Cortina 2026.