Một người gốc Hàn được bầu làm Hiệu trưởng Đại học Nam California của Mỹ

Photo : YONHAP News

Đại học Nam California (USC), một trường đại học tư thục danh tiếng ở miền Tây nước Mỹ, ngày 5/2 (giờ địa phương) cho biết Hội đồng quản trị nhà trường đã nhất trí bầu ông Kim Beong-soo, một người gốc Hàn, làm Hiệu trưởng thứ 13 của trường. Đây là lần đầu tiên một người gốc Hàn được bầu vào vị trí Hiệu trưởng kể từ khi đại học này được thành lập vào năm 1880. Ông Kim, người giữ chức Quyền Hiệu trưởng từ tháng 10 năm ngoái, sẽ bắt đầu nhiệm kỳ ngay lập tức.Chủ tịch Hội đồng quản trị Suzanne Nora Johnson của trường ca ngợi ông Kim là người có nhân cách cao đẹp, sự tôn trọng với các thành viên nhà trường cũng như lòng dũng cảm đưa ra những quyết định phức tạp và khó khăn của ông đã chứng minh những giá trị cốt lõi của trường đại học này. Là một nhà lãnh đạo khác biệt, ông Kim được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của Đại học Nam California trong bối cảnh ngành giào dục đại học đang trải qua những biến đổi chưa từng có.Về phần mình, ông Kim bày tỏ niềm vinh dự khi nhận được sự tin tưởng từ Hội đồng quản trị nhà trường. Trong thời gian giữ chức Quyền Hiệu trưởng, ông Kim đã điều hành nhà trường, đặt trọng tâm vào ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo (AI) tới ngành giáo dục và công nghiệp, tiêu biểu là tổ chức thành công "Hội nghị thượng đỉnh AI" đầu tiên của Đại học Nam California.Ông Kim nhận bằng Cử nhân và Tiến sĩ luật tại Đại học Harvard, bằng Thạc sĩ Trường Kinh tế và khoa học chính trị London (LSE) của Anh. Ông có kinh nghiệm trong vai trò là công tố viên liên bang, thành viên điều hành một công ty luật lớn, sau đó giữ chức Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng phòng Pháp vụ của Đại học Nam California. Cha mẹ của ông Kim là người nhập cư gốc Hàn, cũng từng học tại đại học này.