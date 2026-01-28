Bộ trưởng Người có công Hàn Quốc tham dự lễ kỷ niệm Tuyên ngôn độc lập 8/2 tại Nhật Bản

Photo : KBS News

Bộ Người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc ngày 6/2 cho biết Bộ trưởng Kwon Oh-eul sẽ tham dự lễ kỷ niệm 107 năm Tuyên ngôn độc lập 8/2 diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản vào ngày 7/2.Tuyên ngôn độc lập 8/2 là sự kiện các du học sinh người Hàn tại Nhật Bản đã tuyên bố về nền độc lập của Tổ quốc ra toàn thế giới ngay giữa lòng Tokyo vào ngày 8/2/1919. Sự kiện này đã châm ngòi cho Phong trào kháng Nhật giành độc lập 1/3 cùng năm cũng như việc thành lập Chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc. Lễ kỷ niệm được tổ chức hàng năm tại Tokyo, nhằm soi rọi lại ý nghĩa lịch sử cũng như kế thừa và phát huy tinh thần của Tuyên ngôn độc lập 8/2.Lễ kỷ niệm năm nay dự kiến được tổ chức tại trụ sở Hiệp hội Thanh niên Cơ Đốc (YMCA) Hàn Quốc tại Nhật Bản, với sự tham dự của hơn 200 người, trong đó có Bộ trưởng Kwon, Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản Lee Hyuk, gia đình những người có công trong phong trào độc lập, Chủ tịch YMCA Oh Young-seok.Bộ trưởng Kwon phát biểu sẽ nỗ lực hết sức để thế hệ tương lai luôn ghi nhớ và kế thừa lịch sử vẻ vang của phong trào độc lập, trong đó có Tuyên ngôn độc lập 8/2.