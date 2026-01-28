Đài BBC làm nổi bật về cơn sốt lá kim của Hàn Quốc trên toàn cầu

Đài truyền hình BBC của Anh ngày 5/2 (giờ địa phương) dành sự chú ý đặc biệt tới lá rong biển khô (lá kim) của Hàn Quốc, cho biết lượng người tìm mua món ăn này của người Hàn đang tăng mạnh.BBC giới thiệu Hàn Quốc là quốc gia sản xuất và xuất khẩu rong biển lớn nhất trên thế giới, cung cấp cho thị trường châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu. Thậm chí, một số người ví mặt hàng này với ngành công nghiệp chíp bán dẫn của Hàn Quốc, gọi đó là "chíp bán dẫn đen".Đồng thời, đài truyền hình của Anh cũng cho biết người dân thế giới chìm đắm trong phim truyền hình và âm nhạc Hàn Quốc K-pop đang bắt đầu quan tâm tới cả ẩm thực xứ sở kimchi, khiến nhu cầu về món lá kim cũng tăng theo.Theo số liệu từ Viện phát triển Thủy sản Hàn Quốc (KMI), xuất khẩu lá kim của Hàn Quốc trong năm ngoái đã xác lập kỷ lục lịch sử với 1,13 tỷ USD.BBC dẫn lời du khách nước ngoài đến Hàn Quốc mô tả rong biển là món ăn tiêu biểu luôn xuất hiện trong phim truyền hình Hàn Quốc, một món ăn vặt giống như khoai tây chiên, nhưng lại là một lựa chọn thay thế lành mạnh hơn.Lá kim đang có chiều hướng tăng giá trước nhu cầu tăng cao, lên tới 150 won (0,1 USD)/lá vào tháng trước, cao nhất từ trước tới nay. Đài BBC trích dẫn lời nhà sản xuất rong biển Wando của Hàn Quốc cho biết rong biển vốn được coi là nguyên liệu giá rẻ tại Hàn Quốc, nên chỉ cần một biến động nhỏ cũng gây áp lực lớn cho người tiêu dùng. Chính phủ và doanh nghiệp Hàn Quốc đang triển khai các biện pháp nhằm kiềm chế đà tăng giá của lá kim, xoa dịu tâm lý bất an của người tiêu dùng trong nước.