Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026 bắt đầu 17 ngày tranh tài

Lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026 đã diễn ra vào lúc 8 giờ tối ngày 6/2 (giờ địa phương), tức 4 giờ sáng ngày 7/2 (giờ Hàn Quốc) tại sân vận động Olympic San Siro, thành phố Milan, Ý, chính thức mở màn cuộc đua quyết liệt dài 17 ngày. Đây là lần đầu tiên trọng lịch sử Thế vận hội hiện đại, tên gọi chính thức của một kỳ Olympic xuất hiện tên của hai địa danh.Theo tình hình đăng ký tính đến ngày 5/2, Thế vận hội lần này có sự tham gia của 2.916 vận động viên đến từ Ủy ban Olympic của 93 quốc gia, bao gồm cả các vận động viên trung lập cá nhân. Họ sẽ cạnh tranh 116 huy chương vàng ở 16 nội dung thi đấu thuộc 8 bộ môn.Tại Milano sẽ là sân khấu chính cho các môn trên băng, khúc côn cầu trên băng, còn thành phố Cortina d'Ampezzo sẽ là nơi diễn ra các môn trượt tuyết đổ đèo, hai môn phối hợp, bi đá trên băng và nhóm các môn xe trượt tuyết.Milan là thành phố hiện đại với nhịp sống hối hả, trong khi Cortina d'Ampezzo lại là một thành phố coi trọng các giá trị truyền thống. Chính vì vậy, chủ đề của lễ khai mạc Olympic mùa đông lần này là "Armonia", mang ý nghĩa là "sự hòa hợp".Đoàn thể thao Hàn Quốc có 71 vận động viên tranh tài ở 12 nội dung. Được viết là "Corea" trong tiếng Ý, đoàn thể thao Hàn Quốc tiến vào lễ khai mạc ở vị trí thứ 22 theo bảng chữ cái Alphabet. Vận động viên trượt băng nghệ thuật Cha Jun-hwan và vận động viên trượt băng tốc độ Park Ji-woo lần lượt đảm nhiệm vai trò người cầm cờ nam và nữ.Tại kỳ Thế vận hội lần này, Hàn Quốc đặt mục tiêu giành 3 huy chương vàng, lọt Top 10 bảng tổng sắp huy chương. Trong đó, "công chúa băng" Choi Min-jeong đang hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng tại ba kỳ Olympic liên tiếp ở nội dung 1.500m nữ, một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử trượt băng tốc độ vòng ngắn. Trong ngày thi đấu 13/2, vận động viên Choi Ga-on sẽ nỗ lực chinh phục tấm huy chương vàng ở nội dung trượt ván tuyết lòng máng.