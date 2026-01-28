Vận động viên trượt ván tuyết Kim Sang-kyum bất ngờ mang về tấm huy chương bạc Olympic

Photo : YONHAP News

Tại trận chung kết nội dung dích dắc lớn song song (parallel giant slalom) nam môn trượt ván tuyết diễn ra tại công viên tuyết Livigno, Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026 (Ý) vào ngày 8/2 (giờ địa phương), vận động viên Kim Sang-kyum (Hàn Quốc) đã bất ngờ giành huy chương bạc. Anh về đích sau vận động viên Benjamin Karl của Áo với khoảng cách sít sao chỉ 0,19 giây.Với thành tích này, Kim Sang-kyum vừa là người mở màn bảng tổng sắp huy chương của đoàn thể thao nước nhà, vừa là chủ nhân tấm huy chương thứ 400 trong lịch sử tham dự các kỳ Olympic mùa đông và mùa hè của Hàn Quốc.Trước đó, tại vòng loại, Kim chỉ xếp vị trí thứ 8. Ở vòng 16, anh vượt qua đối thủ người Slovenia nhờ việc đối phương không hoàn thành bài thi. Đến vòng tứ kết, anh đối đầu với một "lão tướng" người Ý Roland Fischnaller, người dẫn đầu ở vòng loại. Vậy nhưng đối thủ của anh lại không thể hoàn thành bài thi, giúp Kim Sang-kyum lọt tiếp vào vào bán kết.Tại bán kết, dù thi đấu ở làn xanh và có phần bị dẫn trước ở giai đoạn đầu, nhưng Kim Sang-kyum đã dần tăng tốc để vượt qua đối thủ người Bulgaria, cán đích trước 0,23 giây để tiến vào chung kết, cầm chắc trong tay tấm huy chương bạc.Trong trận chung kết, Kim Sang-kyum đã dẫn trước đối thủ người Áo ở phần lớn chặng đua, nhưng đáng tiếc đã để đối phương vượt qua ở cú bứt tốc quyết định cuối cùng và lỡ hẹn với tấm huy chương vàng.Kim Sang-kyun năm nay 37 tuổi, là anh cả của đội tuyển trượt ván tuyết Hàn Quốc. Anh là một vận động viên dày dặn kinh nghiệm với 4 lần tham dự Olympic, bắt đầu từ kỳ Sochi 2014 (Nga).Thành tích tốt nhất của anh trước đó là thứ 15 chung cuộc tại Olympic PyeongChang 2018 diễn ra tại Hàn Quốc. Tại Giải vô địch thế giới của Liên đoàn trượt tuyết quốc tế (FIS) mùa giải 2024-2025 anh từng giành được cả huy chương bạc và huy chương đồng.