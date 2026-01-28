56% người Hàn Quốc có thiện cảm với Nhật Bản

Photo : KBS News

Hội khảo sát báo chí và truyền thông, một quỹ lợi ích công của Nhật Bản ngày 8/2 công bố kết quả "Khảo sát thăm dò ý kiến dư luận truyền thông về Nhật Bản" thực hiện từ tháng 11-12/2025 tại 6 quốc gia gồm Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Thái Lan (mỗi nước khoảng 1.000 người tham gia).Kết quả cho thấy có tới 56,4% người Hàn Quốc trả lời có thiện cảm với Nhật Bản. Con số này tăng 15,8% so với năm 2024 và là lần đầu tiên tỷ lệ người Hàn có mức độ thiện cảm với Nhật Bản vượt mốc 50% kể từ khi khảo sát bắt đầu vào năm 2014. Mức độ này tương đối cao ở nhóm từ 10-30 tuổi, trong khi ở nhóm 50 tuổi lại ghi nhận tỷ lệ thấp nhất, chỉ đạt 45,6%.Báo Yomiuri (Nhật Bản) trích dẫn nhận định của tổ chức khảo sát trên cho rằng việc Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thể hiện lập trường coi trọng quan hệ Hàn-Nhật có thể đã góp phần tác động tích cực đến kết quả này.Tuy nhiên, so với các quốc gia khác trong khảo sát, mức độ thiện cảm của người Hàn Quốc đối với Nhật Bản vẫn ở mức thấp. Cụ thể, tỷ lệ người có thiện cảm với Nhật Bản đều vượt mức 80% tại Thái Lan, Mỹ, Anh và Pháp. Tỷ lệ này cũng đạt 56,5% tại Nga, cao hơn Hàn Quốc.Ngoài ra, kết quả khảo sát về mức độ thiện cảm dành cho Hàn Quốc của các nước nêu trên ghi nhận mức cao nhất ở Thái Lan và Pháp, lần lượt là 75,1% và 68,1%, đều tăng 5,5% so với năm trước đó. Tiếp theo là Nga (61,7%), Mỹ (50,9%) và Anh (42,2%).Mặt khác, người Hàn cho rằng Trung Quốc là quốc gia đe dọa hòa bình thế giới nhiều nhất. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Bắc Triều Tiên (21,7%), Nga (18,8%) và Mỹ (16,4%). So với năm 2023, tỷ lệ coi miền Bắc là mối đe dọa hòa bình đã giảm 6,6%, Nga giảm 3,1%, trong khi Mỹ tăng 4%.Khảo sát cũng đưa kết quả đánh giá về Tổng thống Mỹ Donald Trump, người theo đuổi chính sách "nước Mỹ trên hết", với đánh giá tiêu cực chiếm ưu thế. Cụ thể, tỷ lệ cho rằng Tổng thống Trump gây ảnh hưởng xấu đến thế giới ở Hàn Quốc cao nhất với 73,7%. Tỷ lệ này cũng vượt mức 70% tại Pháp và Thái Lan, tiếp theo là Anh (62,3%), Mỹ (57,9%) và Nga (52,2%).