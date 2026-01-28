Buổi biểu diễn miễn phí tại Gwanghwamun của BTS mở bán vé vào ngày 23/2

Photo : YONHAP News

Nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) ngày 9/2 cho biết sẽ mở bán vé cho buổi biểu diễn miễn phí mang tên "BTS Comeback Live: Arirang" vào 8 giờ tối ngày 23/2. Buổi biểu diễn được tổ chức nhằm kỷ niệm việc phát hành album phòng thu thứ 5 "Arirang" (21/3) của nhóm.Vé cho buổi biểu diễn này được chia thành vé miễn phí thông thường và vé theo chương trình đăng ký toàn cầu trên nền tảng fan hâm mộ Weverse dành riêng cho các thành viên trả phí thuộc cộng đồng người hâm mộ Army của BTS.Vé miễn phí thông thường sẽ được mở bán vào lúc 8 giờ tối ngày 23/2 trên nền tảng NOL Ticket và không kèm theo điều kiện đặc biệt nào. Hướng dẫn chi tiết sẽ được công bố vào trưa ngày 20/2 trên Weverse và NOL Ticket. Đối với cộng đồng người hâm mộ Army, Weverse sẽ tổ chức sự kiện bốc thăm toàn cầu dành cho các thành viên đã mua album mới của BTS trong thời gian đăng ký với phần thưởng là vé tham dự buổi biểu diễn. Thông tin cụ thể về chương trình này sẽ được công bố vào ngày 10/2 trên Weverse.Công ty giải trí BigHit Music cho biết buổi biểu diễn miễn phí lần này của BTS nhằm mang đến cho công chúng cơ hội tiếp cận âm nhạc và văn hóa một cách tự nhiên trong đời sống hàng ngày.