Quan chức thương mại Hàn Quốc thăm EU thảo luận về quy chế ngành thép

Photo : YONHAP News

Bà Kwon Hye-jin, Vụ trưởng Vụ Đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc, sẽ thăm Pháp và Bỉ từ ngày 9-12/2 để tìm giải pháp cho các vấn đề cấp bách trong ngành thép.Bộ Công nghiệp cho biết bà Kwon sẽ gặp gỡ các quan chức chủ chốt trong Nghị viện và Ủy ban châu Âu (EC), truyền đạt lo ngại của doanh nghiệp trong nước về các biện pháp thu hẹp hạn ngạch thuế quan (TRQ) với mặt hàng thép của EU, dự kiến có hiệu lực trong nửa cuối năm nay; cũng như tìm kiếm giải pháp giải quyết ổn thỏa.Quan chức Hàn Quốc dự kiến sẽ nhấn mạnh rằng biện pháp này của EU cần được xúc tiến phù hợp với quy chuẩn quốc tế, kêu gọi EU phối hợp để không gây ra sự gián đoạn bất hợp lý tới xuất khẩu thép của Hàn Quốc sang thị trường này.Cùng với đó, bà Kwon sẽ tham dự Hội nghị cấp cao về cải cách Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) do EU tổ chức tại Bỉ; đồng thời thảo luận với EU và các nước lớn như Nhật Bản, Anh về phương án thúc đẩy cơ chế thương mại đa phương lấy WTO làm trung tâm.Bộ Công nghiệp dự kiến sẽ tiếp tục truyền tải lập trường của phía Hàn Quốc liên quan đến hạn ngạch thuế quan ngành thép của EU thông qua nhiều kênh khác nhau ngoài các cuộc tiếp xúc trực tiếp lần này nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại cho các doanh nghiệp trong nước.