Báo Lao động Bắc Triều Tiên:

Photo : YONHAP News

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên trong bài xã luận nhân kỷ niệm 78 năm thành lập Quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên (ngày 8/2). Trong đó có nội dung rằng đất nước đang gánh vác một nhiệm vụ nặng nề nhưng vinh quang đó là phải mạnh mẽ tiến tới những triển vọng mới mà Đại hội đảng lần thứ 9 sẽ vạch ra, đồng thời kêu gọi củng cố sức mạnh chính trị quân sự tương xứng với vị thế cao quý của quốc gia.Bài xã luận nhấn mạnh cần đảm bảo vững chắc vũ trang hùng mạnh cho cuộc đấu tranh của đảng và người dân, đưa giai đoạn phục hưng đất nước lên một tầm cao mới. Về ý nghĩa của ngày lễ kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên năm nay, tờ báo trên nhận định đây là thời điểm mở đầu cho giai đoạn đầu của sự phát triển toàn diện xã hội chủ nghĩa, khi Bắc Triều Tiên đang tiến đến một bước chuyển biến mới với sự đảm bảo từ sức mạnh quân sự to lớn.Miền Bắc dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đảng Lao động lần thứ 9 vào cuối tháng 2 này tại thủ đô Bình Nhưỡng. Đây là sự kiện chính trị lớn nhất miền Bắc được tổ chức 5 năm một lần, là nơi ra quyết định cao nhất, có vai trò xác định đường lối chính sách đối nội và đối ngoại trong 5 năm tới.Bắc Triều Tiên cũng nhấn mạnh vai trò của quân đội tại các công trình xây dựng quốc gia, trong đó có các khu vực đối tượng thuộc "Chính sách phát triển địa phương 20x10". Miền Bắc đã thành lập mới 20 đơn vị "Trung đoàn 124" thuộc Quân đội nhân dân miền Bắc với binh lực điều động từ các đơn vị lân cận công trường để huy động vào xây dựng các nhà máy địa phương. Bài xã luận kêu gọi các cán bộ, binh sĩ Trung đoàn 124 hãy đi đầu trong cuộc đấu tranh trong năm mới nhằm mở rộng mạnh mẽ phong trào phát triển địa phương, phát huy trách nhiệm của những người con, người dân của đất nước.Quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên được thành lập vào ngày 8/2 tại Quảng trường trước ga Bình Nhưỡng vào năm 1948. Miền Bắc từng lấy ngày này làm ngày thành lập Quân đội nhân dân cho đến năm 1977, sau đó chuyển sang ngày 25/4, thời điểm lãnh tụ Kim Nhật Thành thành lập đội du kích kháng Nhật năm 1932. Tuy nhiên, từ năm 2018, ngày 8/2 đã được khôi phục làm ngày thành lập Quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên.