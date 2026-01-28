Bình Nhưỡng sẽ tổ chức Đại hội đảng lần thứ 9 vào cuối tháng 2/2026

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 7/2 đưa tin, Đại hội đảng Lao động Bắc Triều Tiên lần thứ 9 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 2 tới. Quyết định này được đưa ra tại cuộc họp Bộ Chính trị lần thứ 27 của Ủy ban trung ương đảng Lao động khóa VIII, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un.Tại cuộc họp, các vấn đề như tư cách đại biểu tham dự đại hội, phương án thành lập Đoàn Chủ tịch, Ban điều hành, Ban thư ký, cũng như các văn kiện trình Đại hội đảng đều đã được thảo luận và thông qua. Quy trình lựa chọn đại biểu tham dự Đại hội đảng cũng đã hoàn tất.KCNA cho biết Chủ tịch Kim Jong-un đã đánh giá tích cực công tác chuẩn bị của các tiểu ban trong Ủy ban trù bị Đại hội đảng, ghi nhận việc triển khai công việc một cách toàn diện và hiệu quả. Ông Kim cũng đồng thời nêu rõ những nguyên tắc cũng như nhiệm vụ cụ thể nhằm bảo đảm đại hội diễn ra thành công.Việc ấn định lịch tổ chức đại hội thông qua cuộc họp Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực then chốt của đảng Lao động, được xem là bước hoàn tất về mặt thủ tục cho sự kiện chính trị quan trọng này của miền Bắc. Tại Đại hội đảng lần thứ 9, Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ tổng kết thành quả trong 5 năm qua và công bố định hướng chính sách đối nội, đối ngoại cho 5 năm tới. Đặc biệt, sự chú ý sẽ tập trung vào những phát biểu của Chủ tịch Kim Jong-un liên quan đến chính sách đối ngoại với Hàn Quốc và Mỹ.Trước đó, lãnh đạo miền Bắc đã đưa ra cảnh báo rằng sẽ công bố kế hoạch tăng cường năng lực răn đe hạt nhân tại Đại hội đảng lần này. Trong bối cảnh Bắc Triều Tiên tự đánh giá đã đạt được nhiều kết quả từ các mục tiêu đề ra tại Đại hội đảng lần thứ 8 gồm cả chương trình tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, Bình Nhưỡng rất có thể sẽ tuyên bố đã củng cố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trong lần này. Ngoài ra, chính sách phát triển song song kết hợp năng lực hạt nhân với hiện đại hóa vũ khí thông thường cũng dự kiến ​​sẽ được trình bày cụ thể.