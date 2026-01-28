Đảng cầm quyền Nhật Bản giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện

Photo : YONHAP News

Đảng cầm quyền Dân chủ tự do (LDP) của Nhật Bản đã giành chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử trong cuộc bầu cử Hạ viện sớm diễn ra vào ngày 8/2. Đảng LDP đã giành được 316 ghế, không chỉ tăng mạnh so với con số 198 ghế trước đó mà còn lần đầu tiên trong lịch sử đảng này chiếm hơn hai phần ba tổng số ghế tại Hạ viện.Nếu tính cả 36 ghế của đảng Duy tân Nhật Bản thì tổng số ghế của liên minh phe cầm quyền lên tới 352 ghế, chiếm 75% tổng số nghị sĩ. Với kết quả này, phe cầm quyền không chỉ nắm quyền kiểm soát tất cả các Ủy ban thường vụ mà còn có đủ quyền lực để tái biểu quyết và thông qua các dự luật vốn bị Thượng viện bác bỏ.Ngược lại, đảng đối lập Liên minh cải cách trung dung, đảng đối lập lớn do đảng Dân chủ lập hiến và đảng Công minh lập ra trước thềm cuộc bầu cử, đã thất bại thảm hại khi giảm từ 167 ghế xuống chỉ còn 49 ghế.Mức độ ủng hộ cao dành cho bà Takaichi Sanae, nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, được coi là nhân tố chính dẫn đến chiến thắng vang dội lịch sử này của đảng Dân chủ tự do. Mặc dù tình trạng lạm phát vẫn ở mức cao và quan hệ Trung-Nhật đang đóng băng, nhưng không chỉ phe bảo thủ mà cả cử tri trung lập cũng đang đành sự ủng hộ áp đảo cho chính quyền Thủ tướng Takaichi.Như vậy, liên minh phe cầm quyền đã đạt đủ số ghế để có quyền sửa đổi Hiến pháp tại Hạ viện. Dư luận đang hướng sự chú ý tới khả năng Chính phủ Nhật Bản sẽ thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp, trong đó có việc đưa Lực lượng phòng vệ vào trong Hiến pháp.