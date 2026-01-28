Không quân Hàn-Mỹ mở màn cuộc tập trận chung trên không

Photo : YONHAP News

Không quân Hàn - Mỹ cho biết sẽ triển khai cuộc tập trận "Buddy Squadron" (tên gọi trước đây là "Buddy Wing") đầu tiên trong năm nay tại căn cứ Osan (thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi) từ ngày 9-13/2.Đây là cuộc tập trận chung trên không cấp tiểu đoàn, với sự tham gia của máy bay chiến đấu hai nước, được triển khai luân phiên của căn cứ Không quân mỗi nước trên bán đảo Hàn Quốc từ năm 1991.Cuộc tập trận năm nay được mở rộng về lực lượng tham gia và gia tăng đáng kể số lần xuất kích của các máy bay chiến đấu trong mỗi đợt, bù lại tần suất huấn luyện trong năm được giảm từ 8 lần xuống 4 lần. Một quan chức Không quân cho biết sự điều chỉnh này cân nhắc tới việc Mỹ loại bỏ dòng máy bay A-10 và cải tổ nguồn lực chiến đấu.Trong lần tập trận này, Không quân Hàn Quốc cử các máy bay KF-16 của Tiểu đoàn 111 và Tiểu đoàn 121 Không quân, Mỹ điều động F-16 thuộc Tiểu đoàn 35 Không quân. Ngoài ra, để phục vụ cho nội dung huấn luyện tác chiến tích hợp giữa máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 và thứ 5, các dòng tiêm kích F-35A và FA-50 của Không quân Hàn Quốc cũng sẽ góp mặt. Trong cuộc tập trận này, Không quân hai nước sẽ áp dụng các kịch bản chiến đấu thực tế, phản ánh kết quả phân tích về những bài học rút ra trong chiến tranh hiện đại.