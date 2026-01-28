Bộ Địa chính Hàn Quốc tăng cường cơ chế khai báo giao dịch bất động sản người nước ngoài

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 9/2 thông báo về việc sửa đổi Thông tư và quy tắc thi hành "Luật khai báo giao dịch bất động sản", bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/2.Từ ngày mai, khi người nước ngoài mua bất động sản sẽ phải khai báo tư cách lưu trú (loại visa) và địa chỉ hoặc nơi cư trú trên 183 ngày. Bên cạnh đó, người mua phải nộp kế hoạch huy động vốn bao gồm chi tiết nguồn tiền từ nước ngoài và các chứng từ chứng minh liên quan. Theo nội dung sửa đổi, nội dung khai báo chi tiết được bổ sung thêm về số tiền gửi tại nước ngoài, khoản vay nước ngoài, tên tổ chức tài chính nước ngoài; đồng thời trong mục nguồn vốn huy động khác, không chỉ chứng khoán hay trái phiếu mà ngay cả tiền bán tiền ảo cũng được bao gồm. Ngoài ra, khi khai báo, người mua phải đính kèm các giấy tờ có thể chứng minh việc thanh toán tiền đặt cọc như hợp đồng mua bán và biên lai tiền đặt cọc.Trong năm ngoái, Bộ Địa chính và giao thông đã tiến hành điều tra về tình hình bất động sản của người nước ngoài, phát hiện 416 trường hợp nghi ngờ phạm pháp và đã thông báo cho các cơ quan hữu quan như Hải quan, Bộ Tư pháp, Cảnh sát.Thứ trưởng Bộ Địa chính Kim Yi-tak cho biết nội dung sửa đổi đã tạo cơ sở để Bộ có thể kiểm tra chặt chẽ hơn dòng vốn bất hợp pháp đổ vào các giao dịch lách luật. Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục đối phó cứng rắn với các hành vi giao dịch bất động sản trái phép dưới nhiều hình thức đa dạng, xác lập trật tự thị trường bất động sản để bảo vệ người có nhu cầu thực.