KDI đánh giá tiêu dùng và sản xuất tiếp tục đà tăng

Photo : YONHAP News

Trong báo cáo "Xu hướng kinh tế số tháng 2/2025" công bố ngày 9/2, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) nhận định nhờ sự cải thiện của tiêu dùng, sản xuất toàn ngành công nghiệp đang duy trì được đà tăng trưởng, tập trung vào ngành dịch vụ. KDI đã liên tục đưa ra đánh giá tích cực như "cải thiện" và "gia tăng" kể từ tháng 11 năm ngoái.Viện nghiên cứu cho biết mặc dù ngành xây dựng trì trệ, ngành chế tạo tăng trưởng yếu, nhưng nhờ đóng góp của ngành dịch vụ mà sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 12/2025 tăng trưởng 1,8%, mức tăng cao hơn tháng trước.Trong đó, sản xuất ngành dịch vụ tăng trưởng 3,7%, tiếp nối đà hồi phục nhờ các lĩnh vực bán buôn bán lẻ tăng 9,1%, dịch vụ chuyên môn, khoa học kỹ thuật tăng 5,7%, tài chính bảo hiểm tăng 3,6%. Tuy nhiên, sản xuất ngành chế tạo và khai khoáng lại giảm 0,3%, do các lĩnh vực chính giảm như chíp bán dẫn giảm 0,3%, ô tô giảm 2,5%.KDI nhận định mặc dù tâm lý co hẹp của doanh nghiệp đã được nới lỏng phần nào, nhưng các yếu tố rủi ro bên ngoài vẫn đang có chiều hướng gia tăng, như khả năng Mỹ nâng thuế, giá dầu biến động mạnh.Về tiêu dùng, Viện nghiên cứu đánh giá tiêu dùng đang tiếp tục khởi sắc nhờ sự cải thiện về thu nhập và ảnh hưởng từ việc cắt giảm lãi suất. Trong đó, tiêu dùng hàng hóa lâu bền tăng 7,3%, trọng tâm là ô tô tăng 12,6%. Doanh thu bán lẻ tăng 1,2%, cải thiện hơn mức tăng tháng trước (0,8%). Chỉ số tâm lý tiêu dùng đạt 110,8 điểm, duy trì ở mức cao so với tháng trước đó (109,8).Đầu tư thiết bị tháng 12 giảm 10,3%, tập trung vào thiết bị vận tải.Xuất khẩu bình quân ngày trong tháng 1/2026 tăng 14% nhờ sự khởi sắc của ngành chíp bán dẫn và số ngày làm việc tăng lên. KDI giải thích rằng ngành chíp bán dẫn vẫn đạt trưởng cao (72,6%) do giá cả tăng vọt, trong khi sản lượng thực tế duy trì mức tăng vừa phải. Ngược lại, xuất khẩu các mặt hàng khác ngoài chíp bán dẫn lại giảm 1,2% do ảnh hưởng từ việc Mỹ nâng thuế quan.