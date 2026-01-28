Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 7/2 khẳng định việc viện trợ nhân đạo dành cho Bắc Triều Tiên cần được thực hiện một cách nhất quán, không phụ thuộc vào tình hình chính trị trên bán đảo Hàn Quốc, liên quan đến biện pháp trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đối với miền Bắc.Phủ Tổng thống nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt của Hội đồng bảo an không nhằm hạn chế các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho miền Bắc, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Bình Nhưỡng sẽ đáp lại thiện chí của cộng đồng quốc tế và hưởng ứng nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc nhằm cải thiện tình hình nhân đạo cũng như cùng chung sống hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.Các biện pháp trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đối với Bắc Triều Tiên là những biện pháp cưỡng chế nhằm hạn chế các hoạt động trao đổi kinh tế, tài chính, xuất nhập khẩu, hàng hải và hoạt động giao lưu của người dân giữa các quốc gia thành viên với Bắc Triều Tiên, ngăn chặn các chương trình hạt nhân và tên lửa của miền Bắc cũng như các hoạt động liên quan đến mở rộng vũ khí hạt nhân khác.Hội đồng bảo an gần đây được cho là đã thông qua miễn trừ lệnh trừng phạt cho 17 dự án viện trợ nhân đạo đối với Bắc Triều Tiên. Đáng chú ý, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đây vốn giữ lập trường "bảo lưu" việc miễn trừ lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng, cũng đã đồng ý thông qua việc miễn trừ này, làm dấy lên suy đoán rằng Washington có thể đang tính đến khả năng nối lại đối thoại Mỹ-Triều trong thời gian tới.