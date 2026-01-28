Hàn Quốc và Ả-rập Xê-út ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu và phát triển quốc phòng

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back ngày 8/2 đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ả-rập Xê-út Khalid bin Salman Al Saud tại thủ đô Riyadh. Tại đây, Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng Hàn Quốc và Viện nghiên cứu quốc phòng Ả-rập Xê-út đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác nghiên cứu và phát triển quốc phòng.Quan chức quốc phòng hai nước đánh giá việc ký kết lần này sẽ đặt nền móng cho quan hệ đối tác chiến lược hướng tới tương lai, qua đó xây dựng cơ chế hợp tác chung vì lợi ích song phương trong các lĩnh vực như nghiên cứu và phát triển (R&D), công nghệ quốc phòng và đổi mới hệ thống quân sự. Bộ trưởng Ahn đề xuất hai bên tiếp tục phát triển hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng hướng tới tương lai, đồng thời mời Bộ trưởng Khalid sang thăm Hàn Quốc trong năm nay.Về phần mình, ông Khalid nhấn mạnh Ả-rập Xê-út và Hàn Quốc là đối tác chiến lược hướng tới tương lai, bày tỏ kỳ vọng năng lực công nghệ và kinh nghiệm của Seoul sẽ góp phần tăng cường sức mạnh quốc phòng của Riyadh.Cũng trong chuyến công tác, Bộ trưởng Ahn đã tham dự "Triển lãm quốc phòng quốc tế" lần thứ 3 được tổ chức tại Ả-rập Xê-út, thăm các gian hàng của doanh nghiệp quốc phòng Hàn Quốc và lắng nghe ý kiến từ các đơn vị xuất khẩu vũ khí. Đây là một trong những sự kiện lớn nhất trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng quy mô quốc tế với sự tham gia của khoảng 700 doanh nghiệp đến từ 80 quốc gia.