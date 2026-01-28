Chi phí mâm cúng Tết tại chợ truyền thống và siêu thị lớn Hàn Quốc đồng loạt tăng hơn 4%

Photo : YONHAP News

Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm thành phố Seoul ngày 9/2 công bố kết quả khảo sát "Chi phí chuẩn bị mâm cúng Tết" tiến hành thực hiện vào ngày 29/1 với 34 mặt hàng thiết yếu phục vụ mâm cúng Tết của một gia đình 6-7 người tại 25 địa điểm gồm các siêu thị lớn, chợ truyền thống và chợ Garak (quận Songpa, Seoul).Theo đó, chi phí mua sắm tại chợ truyền thống là 233.782 won (159,28 USD), còn tại siêu thị lớn là 271.228 won (184,8 USD), tăng lần lượt 4,3% và 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng như nông sản khô gồm hồng khô hay táo đỏ, rau, hải sản và các sản phẩm chăn nuôi (thịt bò, lợn, gà) tại chợ truyền thống đều có giá rẻ hơn so với siêu thị lớn; trong khi các mặt hàng như trái cây và thực phẩm chế biến lại có giá thấp hơn.Riêng tại siêu thị tổng hợp Garak nằm trong chợ Garak, chi phí mua sắm là 205.510 won (140 USD), giảm 4,3% so với năm 2025 và thấp hơn lần lượt 12,1% so với chợ truyền thống và 24,2% so với siêu thị lớn. Giá sản phẩm chăn nuôi và một số mặt hàng hải sản tại đây rẻ hơn so với các kênh phân phối khác. Một số loại trái cây như lê và hồng khô cũng có giá thấp hơn siêu thị lớn.Trước mùa cao điểm Tết Nguyên đán năm nay, giá trái cây được dự báo ổn định. Giá các mặt hàng rau củ cũng được kỳ vọng giữ ở mức ổn định nhờ nguồn cung dồi dào do sản lượng tăng và thời tiết thuận lợi. Ngược lại, giá sản phẩm chăn nuôi có xu hướng tăng do dịch cúm gia cầm độc lực cao lan rộng khiến nguồn cung giảm. Ngoài ra, giá hải sản dự kiến ​​cũng sẽ tăng do chi phí nhập khẩu tăng do ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài như tỷ giá hối đoái.