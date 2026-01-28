Sàn giao dịch tiền ảo Bithumb bồi thường sau sự cố cấp nhầm bitcoin

Photo : YONHAP News

Sàn giao dịch tiền ảo Bithumb của Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành bồi thường thiệt hại cho khách hàng liên quan đến sự cố cấp nhầm bitcoin.Phía Bithumb ngày 9/2 cho biết đang lần lượt chi trả toàn bộ phần chênh lệch giá bán và bồi thường thêm 10% cho những khách hàng chịu thiệt hại do giá Bitcoin giảm mạnh tại thời điểm xảy ra sự cố. Đồng thời, sàn sẽ miễn phí giao dịch toàn bộ các mã trong vòng một tuần kể từ cùng ngày, và chi 20.000 won (14 USD) cho những khách hàng đang đăng nhập vào ứng dụng và trang web tại thời điểm xảy ra sự cố.Hiện tại, sàn giao dịch này đang vận hành hệ thống quản trị rủi ro toàn doanh nghiệp dưới sự dẫn dắt của ban lãnh đạo cấp cao, đồng thời duy trì nhóm chuyên trách khắc phục thiệt hại cho nhà đầu tư.Vào chiều ngày 6/2 vừa qua, một sự cố đã xảy ra khi hàng trăm người dùng bị chuyển nhầm mỗi người 2.000 bitcoin trong một sự kiện do Bithumb triển khai. Ban đầu, Bithumb định thực hiện chương trình "Airdrop" tặng lượng bitcoin trị giá 2.000 won (1,4 USD) cho mỗi người tham gia, nhưng do nhập sai đơn vị nên đã chuyển thành 2.000 Bitcoin.Sự cố này đã dẫn đến việc một lượng lớn Bitcoin trị giá ít nhất 190 tỷ won (129,6 triệu USD) được chuyển cho mỗi cá nhân; ngay sau đó, một số người nhận được đã lập tức bán ra khiến giá Bitcoin trên sàn Bithumb có lúc giảm mạnh xuống còn 81,11 triệu won (55.300 USD).Nhân sự việc lần này, Cơ quan Giám sát tài chính (FSS) Hàn Quốc thông báo sẽ tăng cường giám sát thị trường tiền ảo. Giám đốc FSS Lee Chan-jin cho biết cơ quan này đang chuẩn bị thực thi một cách hiệu quả dự luật giai đoạn hai liên quan đến tài sản ảo, nhằm nhằm khắc phục các lỗ hổng cấu trúc hệ thống và bảo vệ người dùng.FSS sẽ lập ra một nhóm chuyên trách chuẩn bị áp dụng Luật cơ bản về tài sản kỹ thuật số để xây dựng hệ thống công bố thông tin tài sản ảo; phát triển tài liệu hướng dẫn về việc cấp phép cho các đơn vị kinh doanh tài sản kỹ thuật số cũng như tổ chức phát hành đồng tiền ổn định (stablecoin).Đồng thời, cơ quan này cũng có kế hoạch tiến hành điều tra trọng điểm đối với các hành vi giao dịch không công bằng, áp dụng tính năng giám sát dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động phân tích các giao dịch bất thường.