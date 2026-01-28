Thêm một vụ kiện của nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến được tuyên thắng kiện

Photo : YONHAP News

Giới luật pháp ngày 9/2 cho biết Tòa án tối cao Hàn Quốc gần đây đã bác đơn kháng cáo và y án phúc thẩm, yêu cầu công ty xây dựng Nishimatsu của Nhật Bản phải bồi thường số tiền từ 13,3 triệu won (9.100 USD) đến 20 triệu won (13.600 USD) cho 5 gia quyến nạn nhân bị cưỡng ép lao động trong thời chiến.Các nguyên đơn là thân nhân của những người đã tử vong khi đang lao động khổ sai cho công ty xây dựng Nishimatsu tại huyện Puryong, tỉnh Bắc Hamgyong (Bắc Triều Tiên ngày nay) trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ bán đảo Hàn Quốc. Họ đã đệ đơn kiện vào tháng 4/2019, yêu cầu bồi thường thiệt hại.Trước đó, Tòa án sơ thẩm một mặt công nhận quyền đòi bồi thường thiệt hại của phía nguyên đơn, nhưng vẫn tuyên phía nguyên đơn thua kiện. Lý do được đưa ra là bởi đơn kiện được nộp sau hơn ba năm kể từ phán quyết năm 2012 của Tòa án tối cao, có nội dung công nhận quyền yêu cầu bồi thường trên phương diện cá nhân không thuộc đối tượng của Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật năm 1965. Tuy nhiên, sau đó Tòa phúc thẩm đã đảo ngược lại phán quyết sơ thẩm, lập luận rằng phải lấy căn cứ là phán quyết năm 2018 của Hội đồng toàn thể thẩm phán Tòa án tối cao. Lần này Tòa án tối cao công nhận không có sai sót trong lập luận của Tòa án cấp phúc thẩm.Trước đó, vào ngày 29/1 vừa qua, Tòa án tối cao cũng đã tuyên thắng kiện một phần cho phía nguyên đơn trong vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại về hành vi cưỡng ép lao động thời chiến với công ty Kumagai Gumi của Nhật Bản.