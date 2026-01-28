Photo : KBS News

Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc ngày 8/2 công bố về việc xúc tiến mở rộng "Dịch vụ hỗ trợ y tế miễn phí từ xa 24/24 giờ" dành cho thuyền viên.Từ năm 2023, Bộ Hải dương và thủy sản đã phối hợp với bệnh viện Đại học quốc gia Busan để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ y tế như quản lý sức khỏe và sơ cứu thông qua cuộc gọi video trên các tàu chạy ven biển được lắp đặt thiết bị hỗ trợ y tế từ xa.Tính đến năm ngoái, dự án này đã cung cấp tổng cộng 1.877 lượt dịch vụ hỗ trợ y tế cho các thuyền viên làm việc trên 127 con tàu chạy ven biển. Bắt đầu từ năm nay, các thuyền viên nước ngoài làm việc trên các tàu chạy ven biển cũng có thể nhận được sự hỗ trợ y tế từ xa này.Dịch vụ sẽ hỗ trợ 20 ngôn ngữ bao gồm tiếng Việt và tiếng Indonesia. Dự kiến trong tháng này, thông qua hình thức tuyển chọn công khai, Bộ sẽ bổ sung thêm 10 con tàu vào danh sách hỗ trợ. Ngoài ra, đội ngũ y tế sẽ định kỳ đến thăm trực tiếp các tàu để tiến hành đào tạo và tuyên truyền cho các thuyền viên lớn tuổi, đồng thời liên tục kiểm tra tình hình sử dụng dịch vụ.Một quan chức Bộ Hải dương giải thích các thuyền viên sống trên tàu trong thời gian dài gặp nhiều khó khăn trong việc nhận hỗ trợ y tế nhanh chóng và bị hạn chế trong việc đảm bảo "thời điểm vàng" để sơ cứu. Với việc mở rộng dịch vụ này, Bộ Hải dương và thủy sản sẽ nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho không chỉ người dân trong nước mà cả các thuyền viên nước ngoài.