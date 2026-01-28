Bộ Lao động Hàn Quốc nâng yêu cầu về trình độ tiếng Hàn khi tuyển chọn lao động nước ngoài

Photo : YONHAP News

Cơ quan phát triển nguồn nhân lực (HRDK) thuộc Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 9/2 công bố đã cải thiện phương thức đánh giá phỏng vấn trong phần thi kỹ năng của chế độ cấp phép tuyển dụng và chế độ tính điểm tuyển chọn nhân lực nước ngoài (visa lao động phổ thông E-9), bắt đầu áp dụng từ năm nay.Theo kết quả khảo sát của cơ quan này, 48,7% chủ sử dụng lao động bày tỏ không hài lòng với kỹ năng nói tiếng Hàn của lao động nước ngoài. Đặc biệt, có nhiều ý kiến cho rằng nhiều lao động còn yếu kém trong việc "hiểu chỉ thị công việc" và "nắm bắt quy tắc an toàn".Do đó, HRDK quyết định nâng số điểm đánh giá phỏng vấn trong phần thi kỹ năng để kiểm chứng một cách hiệu quả về trình độ tiếng Hàn của người lao động nước ngoài.Ngoài ra, Cơ quan phát triển nguồn nhân lực cũng sẽ tăng số câu hỏi đánh giá về mức độ hiểu biết của người lao động nước ngoài về tên các dụng cụ làm việc hay chỉ thị công việc; áp dụng thêm các câu hỏi sâu liên quan tới an toàn. Cơ quan này cũng nâng mức điểm tối thiểu để đỗ kỳ thi năng lực tiếng Hàn với toàn bộ các ngành nghề bắt đầu từ năm nay.