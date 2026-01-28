Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 9/2 bày tỏ niềm tin rằng quan hệ Hàn-Nhật vẫn có thể tiếp tục phát triển hướng tới tương lai bất kể những biến động chính trị ở Nhật Bản sau kết quả bầu cử Hạ viện của nước này vừa qua với chiến thắng áp đảo thuộc về đảng cầm quyền của Thủ tướng Takaichi Sanae.Quan chức này nhấn mạnh hai nước đã hình thành sự đồng thuận rộng rãi về định hướng phát triển quan hệ song phương hướng tới tương lai và ổn định. Do đó, dù có những dự báo cho rằng Thủ tướng Takaichi có thể theo đuổi đường lối ngoại giao cứng rắn và bảo thủ hơn, song quan hệ giữa Seoul và Tokyo vẫn có thể tiếp tục tiến triển tích cực, không phụ thuộc vào biến động chính trị nội bộ tại Nhật Bản.Trước đó, trong cuộc bầu cử Hạ viện tổ chức sớm hôm 8/2 (mang tính chất giống Tổng tuyển cử) vừa qua, đảng cầm quyền Dân chủ tự do (LDP) của Thủ tướng Takaichi đã giành chiến thắng áp đảo với 316 ghế trong tổng số 465 ghế, chiếm hơn hai phần ba tổng số ghế tại Hạ viện.Bà Takaichi được biết đến là người có khuynh hướng bảo thủ cứng rắn, trong chiến dịch tranh cử bà từng tuyên bố sẽ xây dựng một "nước Nhật hùng mạnh", đưa ra nhiều chính sách cánh hữu (ủng hộ trật tự xã hội truyền thống, quyền sở hữu tư nhân và các giá trị bảo thủ, ưu tiên nền kinh tế thị trường tự do và an ninh quốc gia vững mạnh). Bên cạnh đó, bà cũng đề cập tới việc sửa đổi Hiến pháp.