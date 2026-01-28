Yu Seung-eun giành huy chương đồng môn trượt ván tuyết Olympic 2026

Photo : YONHAP News

Vận động viên trượt ván tuyết Yu Seung-eun đã giành được một tấm huy chương đồng quý giá cho đoàn thể thao Hàn Quốc tại Olympic Mùa đông Milano Cortina 2026 (Ý).Trong phần thi chung kết môn trượt ván tuyết nội dung nhào lộn trên không (Big air) nữ tại công viên tuyết Livigno, Yu Seung-eun đạt 171 điểm, đứng thứ ba trên tổng số 12 vận động viên và giành được huy chương đồng.Đây là tấm huy chương thứ hai của đoàn thể thao Hàn Quốc tại kỳ Thế vận hội lần này, sau chiếc huy chương bạc mở màn của vận động viên Kim Sang-kyum nội dung dích dắc lớn song song (Parallel giant slalom) nam môn trượt ván tuyết.Nội dung nhào lộn trên không tính thứ hạng chung cuộc bằng cách cộng hai mức điểm cao nhất trong ba lần thực hiện của vận động viên. Yu Seung-eun đã giành được 87,75 điểm trong lần thử thứ nhất và 83,25 điểm trong lần thử thứ hai, tổng điểm là 171 điểm, tạm dẫn đầu. Tuy nhiên, trong lần thực hiện thứ ba, cô đã mắc lỗi khi tiếp đất và chỉ nhận được 20,75 điểm, không thể nới rộng thêm khoảng cách với các đối thủ khác.Bên cạnh đó, ở cùng nội dung, vận động viên Murase Kokomo (Nhật Bản) giành được huy chương vàng và vận động viên Zoi Sadowski-Synnott (New Zealand) giành huy chương bạc.Tính đến 9 giờ sáng ngày 10/2 (giờ Hàn Quốc), đoàn thể thao Hàn Quốc đang giành được 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, tạm thời xếp đồng hạng 12 trên bảng tổng sắp huy chương.