Bia kỷ niệm sự kiện đặt Đại sứ quán đầu tiên của Hàn Quốc tại Mỹ

Photo : YONHAP News

Cục Di sản quốc gia Hàn Quốc ngày 9/2 (giờ địa phương) đã lắp đặt một tấm bia kỷ niệm tại tòa nhà Phòng Lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc ở Washington (Mỹ) để ghi nhận nơi đây từng là "Đại sứ quán đầu tiên của Đại Hàn Dân Quốc".Tòa nhà Phòng Lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc nói trên được thành lập vào năm 1949, trước đây hoạt động như là Đại sứ quán Hàn Quốc tại Mỹ. Đây là nơi làm việc của 8 đời Đại sứ, từ Đại sứ đầu tiên Chang Myon (cựu Thủ tướng Hàn Quốc, đại sứ nhiệm kỳ 1949-1951) đến Đại sứ thứ 8 Kim Dong-jo (nhiệm kỳ 1967-1973).Đặc biệt, cố Đại sứ Chang Myon đã công tác tại đây từ tháng 2/1949-2/1951, đóng vai trò quan trọng trong việc đặt nền móng cho các nỗ lực ngoại giao của Hàn Quốc thông qua việc Chính phủ được công nhận và gia nhập nhiều tổ chức quốc tế. Khi chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) bùng nổ, ông cũng đã có các hoạt động ngoại giao tích cực với Chính phủ Mỹ, Liên hợp quốc cùng các quốc gia có đại sứ quán tại Washington.Phát biểu tại lễ khánh thành bia kỷ niệm, Đại sứ tại Mỹ Kang Kyung-wha cho biết tòa nhà Phòng Lãnh sự Đại sứ quán đã được hồi sinh trở thành điểm khởi đầu của nền ngoại giao Hàn Quốc, lưu giữ ký ức về sự cống hiến, trách nhiệm và hy sinh của nhiều thế hệ ngoại giao.