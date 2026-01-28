Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo diễn ra vào ngày 9/2, Bộ trưởng Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc Kim Jung-kwan nhấn mạnh do Tổng thống Mỹ Donald Trump lấy lý do tăng thuế là bởi Quốc hội Hàn Quốc trì hoãn quá trình lập pháp, một cơ sở pháp lý cho thỏa thuận thương mại song phương, nên Chính phủ sẽ tập trung giải quyết vấn đề này. Ông Kim nhận định nếu dự thảo Luật đặc biệt về quản lý đầu tư chiến lược Hàn-Mỹ được Quốc hội thông qua vào tháng 3, nhiều khả năng Mỹ sẽ trì hoãn nâng thuế với Hàn Quốc.Cùng ngày, Quốc hội Hàn Quốc đã lập ra Ủy ban đặc biệt nhằm thảo luận về việc thông qua luật đặc biệt. Theo đó, luật đặc biệt dự kiến sẽ được thông qua dựa trên sự đồng thuận của chính giới trước ngày 9/3, thời hạn kết thúc hoạt động của Ủy ban đặc biệt.Bộ trưởng Kim cho biết phía Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, cũng đang có phản hồi tích cực về việc Quốc hội Hàn Quốc đạt được nhất trí thông qua nhanh luật đặc biệt.Trước đó, trên mạng xã hội ngày 26/1 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích việc Quốc hội Hàn Quốc trì hoãn thông qua Luật đặc biệt về quản lý đầu tư chiến lược Hàn-Mỹ, tuyên bố sẽ tăng thuế đối với Hàn Quốc từ 15% lên 25% như trước khi có thỏa thuận thương mại song phương.Ông Kim nói thêm, thông thường Mỹ mất từ 3 ngày đến một tuần để đăng công báo liên bang, nhưng đã hơn hai tuần trôi qua sau phát ngôn tăng thuế của lãnh đạo Nhà Trắng, Mỹ vẫn chưa tiến hành đăng công báo. Điều đó cho thấy những nỗ lực đa phương của Seoul trong thời gian qua đã được phía Washington ghi nhận.