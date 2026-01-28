Hàn Quốc chú ý tới khả năng Nhật Bản sửa đổi Hiến pháp sau bầu cử Hạ viện

Photo : YONHAP News

Chính phủ đang theo dõi sát sao liệu chiến thắng áp đảo trong cuộc cuộc bầu cử Hạ viện của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, người chủ trương xây dựng một "nước Nhật hùng mạnh" sẽ tác động thế nào đến chính sách ngoại giao, an ninh của Nhật Bản cũng như cục diện ngoại giao tại Đông Bắc Á.Trong cuộc bầu cử Hạ viện sớm (mang tính chất giống Tổng tuyển cử) diễn ra vào ngày 8/2, đảng cầm quyền Dân chủ tự do của Nhật Bản đã giành thắng lợi áp đảo khi chiếm được 316 ghế trên tổng số 465 ghế, tức hơn hai phần ba số ghế Hạ viện.Con số 310 ghế là ngưỡng tối thiểu để đề xuất sửa đổi Hiến pháp, đồng thời cho phép Hạ viện tái biểu quyết thông qua các dự luật đã bị Thượng viện bác bỏ. Đây là lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Thái Bình Dương, một chính đảng duy nhất tại Nhật Bản giành được hơn hai phần ba số ghế tại Hạ viện.Với nền tảng chính trị trong nước được củng cố vững chắc, Thủ tướng Takaichi Sanae có khả năng sẽ tự tin hơn trong việc thúc đẩy các chính sách ngoại giao và an ninh. Từ góc độ của Hàn Quốc, dư luận đặc biệt chú ý đến thái độ của bà Takaichi đối với vấn đề sửa đổi Hiến pháp.Nhật Bản hiện là "quốc gia không thể tiến hành chiến tranh" theo Điều 9 của Hiến pháp, hay còn gọi là "Hiến pháp Hòa bình", quy định Tokyo vĩnh viễn từ bỏ chiến tranh và sử dụng vũ lực, đồng thời không duy trì các lực lượng Lục quân, Hải quân, Không quân và phủ nhận quyền giao chiến.Trong cuộc họp báo tuyên bố giải tán Hạ viện ngày 19/1 vừa qua, Thủ tướng Takaichi từng đề cập tới việc sửa đổi Hiến pháp bên cạnh các nội dung khác, như sửa đổi sớm ba văn kiện an ninh, lập Cục Tình báo quốc gia, lập luật chống gián điệp.Tuy nhiên, việc đề xuất sửa đổi Hiến pháp chỉ khả thi khi có trên hai phần ba nghị sĩ tán thành ở cả Hạ viện và Thượng viện. Hiện tại, Thượng viện đang do đảng đối lập chiếm đa số và kỳ bầu cử Thượng viện tiếp theo sẽ diễn ra vào mùa hè năm 2028, nên ít khả năng vấn đề cải cách Hiến pháp được thảo luận ngay lập tức.Chính phủ Hàn Quốc cũng nhận định rằng Nội các mới của Thủ tướng Takaichi sẽ tập trung vào các vấn đề đối nội và dồn lực vực dậy nền kinh tế, thay vì động chạm tới vấn đề sửa đổi Hiến pháp, vốn có thể gây ra tranh cãi lớn trên trường quốc tế.Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng nếu lãnh đạo Nhật Bản thực hiện các chính sách tài khóa tích cực như đã tuyên bố, việc kiềm chế lạm phát sẽ trở nên khó khăn hơn. Khi đó, nếu tỷ lệ ủng hộ sụt giảm, bà có thể sẽ tìm kiếm lối thoát thông qua các chính sách đối ngoại quyết liệt hơn.