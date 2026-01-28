Hàn Quốc triển khai chuỗi giao lưu văn hóa tại Pháp nhân 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc ngày 10/2 cho biết sẽ triển khai hàng loạt hoạt động giao lưu văn hóa trên khắp nước Pháp nhân dịp kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.Theo đó, trong suốt năm 2026, các tác phẩm tiêu biểu của nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực như nghệ thuật thị giác, biểu diễn và nội dung sẽ được giới thiệu với khẩu hiệu "sáng tạo, cơ hội, kết nối" tại những cơ sở văn hóa nghệ thuật lớn của Pháp.Cụ thể, trong lĩnh vực nghệ thuật thị giác, trong vòng hai tháng bắt đầu từ tháng 4 năm nay, Quỹ Fiminco tại Paris sẽ tổ chức "Triển lãm đặc biệt của nghệ sĩ truyền thông Kang Yi-yun" cùng "Triển lãm nhóm của các nghệ sĩ trẻ". Bên cạnh đó, tại Bảo tàng quốc gia Nghệ thuật châu Á- Guimet (thường gọi là Bảo tàng Guimet), sẽ lần lượt diễn ra các triển lãm chuyên đề như "Bí mật của vẻ đẹp Hàn Quốc" và "Silla, vàng và sự thiêng liêng” nhằm quảng bá sâu rộng văn hóa Hàn Quốc.Ở lĩnh vực biểu diễn, vào tháng 5 năm nay, nhiều chương trình nghệ thuật sẽ được tổ chức tại các bảo tàng và phòng triển lãm lớn ở Paris, trong đó có Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại Paris. Vào tháng 7 tới tại Liên hoan Avignon, sự kiện biểu diễn nghệ thuật quốc tế tiêu biểu của châu Âu, sẽ giới thiệu các tác phẩm kịch và múa đặc sắc lấy chủ đề về tiếng Hàn.Trong lĩnh vực nội dung, Hàn Quốc sẽ tham gia Hội chợ phát thanh và truyền hình quốc tế (BCWW) của Pháp vào tháng 3 tới với tư cách là quốc gia khách mời. Đến tháng 5, Hàn Quốc sẽ vận hành gian hàng quảng bá tổng hợp phim điện ảnh nước nhà tại "Chợ phim Cannes".