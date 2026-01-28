Tổng thống Lee Jae Myung kêu gọi Quốc hội đẩy nhanh tốc độ lập pháp

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các ngày 10/2, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh tốc độ lập pháp tại Quốc hội như hiện nay sẽ rất khó để đối phó một cách chủ động với sự thay đổi của cộng đồng quốc tế.Ông Lee chỉ ra rằng tình hình mà Hàn Quốc đang đối mặt rất khác so với những thời kỳ bình thường trước đây. Tình hình quốc tế đang hết sức bất ổn, các quốc gia đang cạnh tranh khốc liệt đến mức phá vỡ cả trật tự vốn có. Trong bối cảnh này, sự đoàn kết trong nước và các biện pháp cải cách là vô cùng quan trọng.Tổng thống lưu ý rằng sự thay đổi trật tự quốc tế, tốc độ phát triển công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) đang vượt xa dự đoán. Một thực tế nghiêm trọng là dù Hàn Quốc có nỗ lực chạy hết sức, nhưng nếu không chạy nhanh hơn các nước khác thì sẽ ngay lập tức bị tụt lại phía sau.Tiếp đó, lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh để hỗ trợ cho đàm phán thương mại với các nước, đổi mới quy chế hành chính, tạo động lực cho một sự chuyển đổi lớn, việc thông qua các đạo luật nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh cho Hàn Quốc là điều vô cùng cấp thiết. Ông đề nghị chính giới thực hiện một nền chính trị ưu tiên lợi ích quốc gia, vượt qua tư tưởng đảng phải, phát huy sức mạnh đoàn kết trong thời điểm này.Đặc biệt trong các mối quan hệ đối ngoại, Tổng thống đề nghị Quốc hội tích cực hơn nữa để thông qua các dự luật cấp bách, đảm bảo quá trình lập pháp được tiến hành một cách nhanh chóng.Mặt khác, về kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đang tới gần, Tổng thống chỉ đạo các Bộ ngành lập đối sách an toàn một cách kỹ lưỡng, để người dân có thể an tâm tận hưởng kỳ nghỉ lễ; đồng thời kiểm tra chặt chẽ hệ thống đối phó khẩn cấp với các tình huống nguy cấp. Ông Lee cũng chỉ đạo phải tăng cường quản lý và phòng ngừa triệt để trước sự lây lan dịch bệnh truyền nhiễm trên gia súc và các vụ cháy rừng xảy ra gần đây.