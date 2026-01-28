Thủ tướng Nhật Bản gửi lời cảm ơn trước thông điệp chúc mừng chiến thắng của Tổng thống Hàn Quốc

Photo : EPA / Yonhap

Trong bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày 9/2, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã bày tỏ lời cảm ơn đáp lại thông điệp chúc mừng của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, sau chiến thắng áp đảo trong cuộc cuộc bầu cử Hạ viện của đảng cầm quyền Dân chủ tự do Nhật Bản vào ngày 8/2 vừa qua.Bà Takaichi nhấn mạnh Nhật Bản và Hàn Quốc là hai quốc gia láng giềng quan trọng, do đó hai bên cần cùng nhau hợp tác với tư cách là đối tác để giải quyết nhiều thách thức của cộng đồng quốc tế. Seoul và Tokyo đồng thời chia sẻ nhận thức chung về tầm quan trọng chiến lược của quan hệ song phương, điều đã được khẳng định khi Tổng thống Lee Jae Myung tới thăm tỉnh Nara (Nhật Bản) vào hồi tháng 1 vừa qua.Thủ tướng Nhật Bản cũng bày tỏ mong muốn quan hệ Hàn-Nhật sẽ tiếp tục phát triển hướng tới tương lai và ổn định dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo hai nước. Bà kỳ vọng sẽ sớm có chuyến thăm "ngoại giao con thoi" tiếp theo tới Hàn Quốc.Trước đó, Tổng thống Lee Jae Myung đã đăng tải thông điệp chúc mừng chiến thắng của Thủ tướng Takaichi trên mạng xã hội sau cuộc bầu cử Hạ viện nước này, bày tỏ hy vọng sẽ sớm có cuộc gặp "ngoại giao con thoi" với lãnh đạo Nhật Bản tại Hàn Quốc. Ngoài ra, bà Takaichi cũng đã lần lượt gửi lời cảm ơn đáp lại thông điệp chúc mừng của nhiều lãnh đạo quốc gia khác.