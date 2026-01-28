Cơ quan tài chính Hàn Quốc thanh tra chính thức sàn Bithumb sau sự cố cấp nhầm bitcoin

Photo : YONHAP News

Cơ quan Giám sát tài chính (FSS) của Hàn Quốc ngày 10/2 đã tiến hành thanh tra chính thức sàn giao dịch tiền ảo Bithumb sau sự cố cấp nhầm bitcoin quy mô lớn, chỉ ba ngày sau đợt kiểm tra thực tế hôm 7/2. Một quan chức FSS giải thích rằng thông thường trong quá trình kiểm tra thực tế, nếu nghi ngờ có hành vi vi phạm pháp luật, Cơ quan Giám sát tài chính sẽ có thể chuyển thành thanh tra chính thức để xác minh các tình tiết thực tế liên quan đến sự cố.FSS đang tập trung điều tra về nguyên nhân dẫn đến việc Bithumb cấp ra một lượng bitcoin lớn hơn cả số lượng thực tế mà sàn giao dịch này đang nắm giữ. Các sàn giao dịch tập trung như Bithumb hoạt động theo phương thức "giao dịch trên sổ sách", tức lưu trữ bitcoin của khách hàng trong ví riêng của sàn, sau đó mỗi khi có giao dịch sẽ chỉ thay đổi số dư trên sổ sách mà không ghi nhận trực tiếp lên chuỗi khối (blockchain). Tính đến quý III/2025, sàn giao dịch này nắm giữ khoảng 42.000 bitcoin, trong đó tài sản công ty là 175 bitcoin, còn lại là lượng ký gửi của khách hàng. Trong sự cố xảy ra chiều ngày 6/2, sàn giao dịch này đã cấp nhầm 620.000 bitcoin, gấp 13-14 lần lượng lưu trữ thực tế.Theo Luật bảo vệ người dùng tài sản ảo, các đơn vị kinh doanh tài sản ảo phải thực sự nắm giữ chủng loại và số lượng tài sản ảo tương ứng với lượng tài sản mà người dùng đã ký gửi. Ngoài ra, FSS cũng sẽ tiến hành xem xét kỹ lưỡng về hệ thống kiểm soát nội bộ của Bithumb. Cơ quan này sẽ tìm hiểu về lỗ hổng hệ thống của hãng, khi mà chỉ một cú nhấp chuột của nhân viên có thể dẫn tới việc chi trả bitcoin; đồng thời xem xét liệu hệ thống giám sát đối chiếu số dư thực tế và số lượng trên sổ sách có hoạt động bình thường hay không. Mặt khác, thông qua sự cố lần này, FSS cũng đang xúc tiến xây dựng hệ thống trong đó cơ quan tài chính sẽ trực tiếp xác nhận về khối lượng giao dịch và lượng coin nắm giữ thực tế của sàn giao dịch.Nhân vụ việc, cơ quan chức năng trong ngày 10/2 cũng tới thăm sàn giao dịch Upbit, đối thủ cạnh tranh của Bithumb, nơi đang vận hành hệ thống xác nhận khối lượng giao dịch và lượng lưu trữ bitcoin mỗi 5 phút một lần để xem xét loại chương trình và phương thức vận hành.Vào chiều ngày 6/2 vừa qua, một sự cố đã xảy ra khi hàng trăm người dùng bị chuyển nhầm lượng bitcoin trong một sự kiện do Bithumb triển khai. Ban đầu, Bithumb định thực hiện chương trình "Airdrop" tặng 2.000 won (1,4 USD) cho mỗi người tham gia, nhưng do nhập sai đơn vị nên đã chuyển thành 2.000 Bitcoin.