Bộ Thống nhất Hàn Quốc hy vọng mở cửa trở lại khu công nghiệp liên Triều Gaesung

Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 10/2 đã đưa ra lập trường nhân kỷ niệm 10 năm ngày khu công nghiệp liên Triều Gaesung bị đóng cửa.Bộ Thống nhất nêu rõ việc Hàn Quốc đơn phương đóng cửa toàn bộ khu công nghiệp vào tháng 2/2016 là một hành vi tự làm tổn hại tới nền tảng niềm tin và tăng trưởng chung giữa hai miền Nam-Bắc. Bộ Thống nhất bày tỏ kỳ vọng về việc hai miền Nam-Bắc khôi phục lại các kênh liên lạc.Cơ quan này chỉ ra rằng khu công nghiệp Gaesung từng là "bàn đạp an toàn" cho bán đảo Hàn Quốc, giúp giảm nhẹ căng thẳng và đối đầu. Đây vừa là không gian thực tiễn tiêu biểu cho sự phát triển kinh tế tại khu vực biên giới liên Triều, vừa là "phòng thí nghiệm thống nhất" kiểu mẫu nhất. Đặc biệt, trong cuộc hội đàm cấp chuyên viên liên Triều ngày 14/8/2013, hai bên đã ký kết "Thỏa thuận bảo đảm vận hành bình thường khu công nghiệp liên Triều Gaesung bất kể tình hình chính trị".Ngoài ra, vào tháng 1/2019, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un từng trực tiếp tuyên bố sẵn sàng tái khởi động khu công nghiệp này vô điều kiện, nhưng khi đó, Chính phủ Hàn Quốc đã không có biện pháp tương ứng nào, bỏ lỡ cơ hội mở cửa lại khu công nghiệp. Bộ Thống nhất lấy làm tiếc sâu sắc về điều đó, bày tỏ hy vọng các kênh liên lạc liên Triều sẽ được khôi phục sau một thời gian dài bị cắt đứt, để hai bên có thể nối lại đối thoại, trao đổi nhằm khôi phục niềm tin đã bị đánh mất, cũng như về vấn đề tái khởi động khu công nghiệp Gaesung.Tiếp đó, Bộ Thống nhất cũng khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Quốc hội để khôi phục "Quỹ hỗ trợ khu công nghiệp liên Triều Gaesung" bị giải thể vào năm 2024, nhằm chuẩn bị một cách hệ thống về mặt chế độ cho việc tái khởi động khu công nghiệp.Ngoài ra, Bộ cũng chia sẻ trách nhiệm nặng nề với các doanh nghiệp phải chịu đựng cả nỗi đau về vật chất và tinh thần do khu công nghiệp bị đóng cửa kéo dài; cam kết sẽ tham vấn với các Bộ ngành hữu quan để tìm kiếm phương án đa dạng nhằm ổn định kinh doanh cho các doanh nghiệp.Khu công nghiệp Gaesung được khởi xướng từ thỏa thuận giữa công ty Hyundai Asan (công ty hợp tác kinh tế liên Triều chuyên biệt thuộc tập đoàn Hyundai) và Ủy ban Hòa bình châu Á-Thái Bình Dương của miền Bắc vào năm 2000, bắt đầu khởi công xây dựng vào tháng 6/2003. Bộ trưởng Thống nhất đương nhiệm Chung Dong-young là người từng dẫn dắt dự án này khi ông giữ cùng chức vụ trong thời kỳ Chính phủ cựu Tổng thống Roh Moo-hyun năm 2023-2025. Sau đó, khu công nghiệp đã phát triển mạnh mẽ với hơn 120 doanh nghiệp đầu tư và từng có tới 55.000 lao động miền Bắc làm việc tại đây.Tuy nhiên, sau vụ Bắc Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 4 và liên tiếp phóng tên lửa tầm xa vào năm 2016, Chính phủ cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã đáp trả bằng cách tuyên bố đóng cửa toàn bộ khu công nghiệp này vào ngày 10/2 cùng năm. Sau đó, vào tháng 6/2020, Bắc Triều Tiên đã cho nổ tung Văn phòng liên lạc liên Triều nằm ở bên trong khu công nghiệp.