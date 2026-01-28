Xuất khẩu chíp bán dẫn quý IV/2025 của Hàn Quốc vượt 53 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 10/2 công bố số liệu cho biết tổng kim ngạch xuất khẩu quý IV/2025 đạt 189,8 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa vốn đạt 119 tỷ USD, tăng 16,5%. Đặc biệt, kim ngạch xuất xuất khẩu chíp bán dẫn, chiếm khoảng một nửa lượng hàng hóa vốn, đạt 53,7 tỷ USD, mức cao nhất trong lịch sử.Ngược lại, xuất khẩu hàng tiêu dùng đạt 24 tỷ USD và nguyên vật liệu đạt 46,8 tỷ USD, lần lượt giảm 4,4% và 2,2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong nhóm hàng tiêu dùng, ô tô, đồ điện tử gia dụng, sản phẩm da thuộc có mức giảm mạnh. Trong nhóm hạng nguyên vật liệu, các mặt hàng chế phẩm hóa dầu, thép, dệt may cũng ghi nhận sự sụt giảm.Kim ngạch nhập khẩu cũng xác lập mức tăng mạnh nhất ở nhóm hàng hóa vốn (2,3%), tiếp theo là nguyên vật liệu như hóa chất, khoáng sản (0,8%) và cuối cùng là hàng tiêu dùng (0,7%).Mặt khác, mức độ tập trung thương mại của 10 doanh nghiệp đứng đầu đạt 43,4%, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Nếu xét trong nhóm 100 doanh nghiệp hàng đầu thì tỷ lệ này còn cao hơn, lên tới 69,1%. Đây là mức cao nhất kể từ khi bắt đầu có thống kê liên quan vào năm 2010. Cơ quan Hải quan phân tích rằng kết quả này cũng bắt nguồn từ ảnh hưởng của việc gia tăng xuất khẩu chíp bán dẫn.Mức độ tập trung thương mại là chỉ số thể hiện tỷ trọng kim ngạch xuất nhập khẩu của một nhóm doanh nghiệp hàng đầu trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.