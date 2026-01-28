Hàn Quốc xây dựng cơ chế rà soát sơ bộ đầu tư vào Mỹ

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính và kinh tế Hàn Quốc Koo Yun-cheol ngày 10/2 đã chủ trì Hội nghị Bộ trưởng kinh tế đối ngoại với sự tham gia của Bộ trưởng, Thứ trưởng các Bộ ngành hữu quan, thẩm định và thông qua "Phương án xây dựng hệ thống xúc tiến tạm thời nhằm thực thi Biên bản ghi nhớ (MOU) về đầu tư chiến lược Hàn-Mỹ".Về việc Quốc hội thành lập Ủy ban đặc biệt nhằm thông qua dự thảo Luật đặc biệt về quản lý đầu tư chiến lược Hàn-Mỹ vào ngày hôm trước, ông Koo khẳng định sẽ phối hợp tối đa trong quá trình thẩm định dự luật. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý rằng ngay cả khi luật được thông qua, việc chuẩn bị các văn bản dưới luật sẽ khiến quá trình thực thi mất thêm khoảng ba tháng. Do đó, trong phạm vi có thể xử lý về mặt hành chính từ nay cho tới khi luật được ban hành và thực thi, Chính phủ sẽ xây dựng một hệ thống mà Seoul và Washington có thể rà soát sơ bộ với các dự án tiềm năng.Theo đó, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại sẽ đóng vai trò là tháp điều khiển tạm thời thay cho Ủy ban điều hành quỹ (tổng công ty) theo luật đặc biệt. Đồng thời, Chính phủ sẽ tạm thời điều hành Ủy ban thực thi MOU đầu tư chiến lược Hàn-Mỹ với sự tham gia của Bộ trưởng Công nghiệp và thương mại cùng Bộ trưởng, Thứ trưởng các Bộ hữu quan. Ngoài ra, dưới Ủy ban sẽ được thành lập ra các nhóm rà soát sơ bộ dự án, để xem xét một cách kỹ lưỡng tính hợp lý về mặt thương mại cho các dự án mà hai phía đề xuất.Do đây mới chỉ là bước rà soát sơ bộ tiến hành trong phạm vi hành chính trước khi luật đặc biệt được ban hành, nên việc quyết định về đầu tư cuối cùng và việc giải ngân sẽ chỉ được thực hiện sau khi luật được thông qua tại Quốc hội. Khi đó, Chính phủ sẽ cân nhắc tổng hợp tới tính hợp lý về mặt thương mại của dự án, tìn hình tài chính trong đó có thị trường ngoại hối.