Photo : YONHAP News

Theo Samsung Newsroom, trang tin chính thức của hãng điện tử Samsung, (đối tác chính thức của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC)) ngày 10/2, ở Thế vận hội mùa đông Milano Cortina năm nay, hình thức "Victory Selfie" (tạm dịch "ảnh selfie chiến thắng") sẽ được mở rộng ra toàn bộ các nội dung thi đấu bao gồm cả các môn đồng đội, thay vì chỉ áp dụng cho nội dung cá nhân và nội dung đôi như trước đây.Victory Selfie là khoảnh khắc các vận động viên trực tiếp dùng điện thoại để ghi lại giây phút chiến thắng khi đứng trên bục nhận huy chương. Hình thức này lần đầu được giới thiệu tại Thế vận hội Paris 2024 và Thế vận hội dành cho người khuyết tật mùa hè Paris 2024. Khác với nghi thức trao thưởng truyền thống vốn tập trung vào việc trao huy chương, Victory Selfie thu hút sự chú ý bằng việc truyền tải chân thực cảm xúc và biểu cảm tự nhiên của từng vận động viên ra toàn thế giới theo thời gian thực thông qua màn hình lớn và việc phát sóng trực tiếp tại sân vận động.Tại kỳ Thế vận hội lần này, thiết bị được sử dụng cho Victory Selfie sẽ là Galaxy Z Flip7 bản đặc biệt cho Olympic. Hãng điện tử Samsung cho biết khoảnh khắc bước lên bục vinh quang là kết tinh của nhiều năm rèn luyện, kiên trì và niềm tin vào bản thân của các vận động viên. Victory Selfie giờ đây đã trở thành một biểu tượng văn hóa mới của các lễ trao giải Olympic.