Dự báo ùn tắc giao thông tại Hàn Quốc dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2026

Photo : YONHAP News

Do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 ngắn hơn năm ngoái nên dự kiến ​​thời gian di chuyển từ thủ đô cũng như các thành phố lớn về quê và chiều ngược lại sẽ kéo dài lâu hơn. Tình trạng tắc nghẽn giao thông trên đường về nhà trong kỳ nghỉ Tết năm nay dự kiến ​​sẽ đạt đỉnh điểm vào sáng ngày 15/2 (Chủ nhật), hai ngày trước kỳ nghỉ.Trước tình hình đó, Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 10/2 đã công bố thực thi đối sách giao thông đặc biệt dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2026 trong vòng 6 ngày từ ngày 13-18/2.Bộ dự báo trong thời gian này, việc di chuyển bằng đường cao tốc từ Seoul đến các thành phố như Daejeon sẽ mất khoảng khoảng 3 tiếng 30 phút, đến Busan là khoảng 7 tiếng và đến Gwangju mất khoảng 5 tiếng 30 phút. So với kỳ nghỉ Tết năm ngoái, thời gian này dài hơn khoảng 10-15 phút.Ở chiều ngược lại, giao thông được dự báo còn ùn tắc nghiêm trọng hơn với cao điểm rơi vào chiều ngày mồng 1 Tết (tức ngày 17/2). Cụ thể, thời gian di chuyển từ địa phương về thủ đô Seoul năm nay như từ Daejeon mất khoảng 5 tiếng 10 phút, từ Busan là khoảng 10 tiếng, lần lượt kéo dài thêm khoảng 45 phút và 1 tiếng so với năm ngoái. Chiều từ Gwangju về Seoul mất khoảng 8 tiếng 50 phút.Bộ Địa chính ước tính trong dịp Tết năm nay sẽ có khoảng 27,8 triệu lượt người di chuyển. Dù tổng số người đi lại giảm khoảng 13% so với năm ngoái nhưng do kỳ nghỉ ngắn hơn nên lượng người di chuyển trung bình mỗi ngày lại tăng khoảng 9%.Để ứng phó với tình trạng trên, Bộ Địa chính và giao thông dự kiến sẽ tăng hơn 12% số chuyến xe buýt và tàu hỏa, mở cửa khu làm thủ tục xuất cảnh quốc tế tại các sân bay sớm hơn 30 phút. Bên cạnh đó, Bộ sẽ miễn thu phí các tuyến đường cao tốc trên toàn quốc trong dịp Tết tương tự như các năm trước. Trường hợp bố mẹ từ quê lên thành phố thăm con cái, gia đình sẽ được giảm giá vé tàu cao tốc KTX và SRT.