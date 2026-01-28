Các cơ quan tình báo của Hàn Quốc bị Cảnh sát khám xét về vụ drone xâm phạm Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Nhóm điều tra chung giữa quân đội và cảnh sát Hàn Quốc đã bắt tay vào điều tra Bộ Tư lệnh tình báo quốc phòng và Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) về vụ máy bay mini không người lái (drone) xâm phạm Bắc Triều Tiên.Nhóm điều tra chung đã tiến hành lệnh khám xét đối với 18 địa điểm từ 9 giờ cùng ngày, bao gồm hai cơ quan trên. Một quan chức thuộc nhóm điều tra cho biết ngoài vi phạm Luật an toàn hàng không, cơ quan này đã ghi nhận thêm nghi ngờ về tội phản quốc thông thường theo Luật Hình sự đối với ba dân thường thực hiện hành vi thả drone sang Bắc Triều Tiên.Dự kiến Nhóm sẽ phân tích các vật chứng thu giữ được và tiến hành điều tra với các nghi phạm để làm rõ vụ việc. Nhóm cũng đã khởi tố vụ án và đang tiến hành điều tra đối với ba quân nhân đương ngũ và 1 nhân viên NIS bị nghi ngờ dính líu tới vụ việc.Trước đó, Nhóm điều tra chung nói trên ngày 4/1 đã triệu tập điều tra một nhân viên hành chính thuộc NIS, bị cáo buộc vi phạm Luật an toàn hàng không và Luật căn cứ quân sự. Người này được xách định cung cấp tiền và hiện vật cho nhân vật họ Oh, người đang bị điều tra vì hành vi thả drone trái phép sang Bắc Triều Tiên. Nhóm điều tra được cho là đã tập trung thẩm vấn về lý do cũng như nguồn gốc của số tiền này.