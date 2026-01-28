Doanh nghiệp Hàn Quốc đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự mới trong năm 2026

Photo : YONHAP News

Trang web tuyển dụng Incruit (Hàn Quốc) ngày 10/2 công bố kết quả khảo sát "Kế hoạch tuyển dụng của các doanh nghiệp trong nước năm 2026", thực hiện đối với 873 doanh nghiệp bao gồm 102 doanh nghiệp lớn, 122 doanh nghiệp tầm trung và 649 doanh nghiệp vừa và nhỏ.Theo đó, có tới 73,4% câu trả lời từ các doanh nghiệp cho biết đã chốt kế hoạch tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp đại học trong năm 2026, tăng 7,9% so với năm 2025. Incruit nhận định xu hướng phục hồi của thị trường tuyển dụng sẽ tập trung chủ yếu ở khối doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp tầm trung.Xét theo quy mô, tỷ lệ các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp tầm trung có kế hoạch tuyển dụng đã tăng lần lượt lên 87,3% và 81,1%, tăng 33,3% và 14,7% so với năm trước. Trong khí đó, tỷ lệ này tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ là 69,8%, tăng 2,7%.Về hình thức tuyển dụng, tuyển dụng định kỳ sinh viên tốt nghiệp đại học ghi nhận xu hướng phục hồi khi tăng lên 27,9%, cao hơn 5% so với năm 2025. Ngược lại, tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm theo nhu cầu phát sinh được dự báo giảm mạnh xuống còn 55,4%, giảm 17,1% so với cùng kỳ năm trước.Quy mô tuyển dụng trong năm nay cũng được dự báo tăng lên. Theo đó, tỷ lệ doanh nghiệp dự kiến tuyển hàng chục nhân sự tăng lên 30,5%, nhóm doanh nghiệp dự kiến tuyển hàng trăm người cũng tăng nhẹ lên 1,9%. Đặc biệt, trong khối các doanh nghiệp lớn, số lượng doanh nghiệp cho biết có kế hoạch tuyển hàng trăm lao động trong năm nay đạt 7,8%, trong khi năm ngoái không ghi nhận trường hợp nào. Bên cạnh đó, có tới 76,6% các doanh nghiệp lớn cho biết sẽ tuyển hàng chục nhân sự, tăng 28,2% so với năm trước.Incruit nhận định thời gian qua thị trường lao động tại Hàn Quốc chủ yếu ưu tiên tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm theo nhu cầu phát sinh. Tuy nhiên, trong năm 2026, các cơ hội sẽ được mở ra cho những người mới tìm việc tại các doanh nghiệp lớn, một tín hiệu tích cực đáng chú ý.