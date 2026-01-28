Phim về chuyến lưu diễn của Stray Kids đứng đầu phòng vé toàn cầu

Photo : KBS News

Theo các hãng truyền thông giải trí Mỹ như Deadline, bộ phim điện ảnh về chuyến lưu diễn của nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc Stray Kids mang tên "Stray Kids : The dominATE Experience (2025)" đã thu về 19 triệu USD trong tuần đầu tiên công chiếu (6-8/2) tại 61 khu vực trên toàn thế giới, dẫn đầu về doanh thu phòng vé toàn cầu. Đặc biệt tại Anh và Ireland, bộ phim đã lập kỷ lục doanh thu đối với một phim concert K-pop chỉ sau ba ngày ra mắt, nhận được phản ứng nồng nhiệt.Đây là tác phẩm về chuyến lưu diễn thế giới của Stray Kids kéo dài khoảng một năm từ tháng 8/2024 đến tháng 7 năm ngoái. Phim được đánh giá là đã truyền tải sống động không chỉ các tiết mục biểu diễn mà cả khâu dàn dựng sân khấu và sức nóng tại hiện trường.Truyền thông nước ngoài phân tích rằng thành tích lần này cho thấy sức hút phòng vé của các ngôi sao K-pop không hề kém cạnh so với những ngôi sao nhạc Pop hàng đầu của Mỹ như Taylor Swift. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng việc các studio lớn tại Hollywood hạn chế ra mắt phim mới để dè chừng mùa Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ (Super Bowl) tại Mỹ đã tạo ra hiệu ứng giúp bộ phim K-pop gặt hái thành công.