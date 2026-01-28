Số người có việc làm tại Hàn Quốc tháng 1/2026 tăng hơn 100.000 người

Photo : YONHAP News

Cơ quan Dữ liệu quốc gia Hàn Quốc ngày 11/2 công bố báo cáo "Xu hướng việc làm tháng 1/2026", trong đó số người từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong tháng vừa qua là 27.986.000 người, tăng 108.000 người so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng số lao động có việc làm trong tháng 11 và tháng 12/2025 lần lượt là 225.000 người và 168.000 người, cho thấy xu hướng tăng đang thu hẹp dần. Từ năm ngoái, số người có việc làm tăng dao động trong khoảng 100.000-200.000 người, ngoại trừ tháng 9.Xét theo ngành nghề, số lao động có việc làm trong trong ngành dịch vụ kỹ thuật, khoa học chuyên môn giảm 98.000 người, còn ngành hành chính công, quốc phòng và an sinh xã hội giảm 41.000 người. Số lao động trong ngành xây dựng giảm 20.000 người, trong khi ngành chế tạo giảm 23.000 người so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp cũng giảm 107.000 lao động do yếu tố mùa vụ. Ngược lại, số lao động có việc làm trong ngành y tế và dịch vụ phúc lợi xã hội tăng 185.000 người, vận tải và kho bãi tăng 71.000 người, các ngành liên quan đến nghệ thuật, thể thao và giải trí cũng tăng 45.000 người.Xét theo độ tuổi, số lao động thuộc tầng lớp thanh niên từ 15-29 tuổi giảm 175.000 người so với năm trước. Trong khi đó, số người có việc làm ở nhóm 60 tuổi và nhóm 30 tuổi lần lượt tăng 141.000 người và 101.000 người, nhưng giảm 199.000 người ở nhóm 20 tuổi.Tỷ lệ có việc làm của nhóm từ 15 tuổi trở lên đạt 61%, không đổi so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ tuyển dụng lao động từ 15-64 tuổi theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) là 69,2%, tăng 0,4%. Tuy nhiên, tỷ lệ tuyển dụng lao động là thanh niên từ 15-29 tuổi giảm 1,2% xuống còn 43,6%, ghi nhận 21 tháng giảm liên tiếp.Tỷ lệ thất nghiệp đạt 4,1%, tăng 0,4% so với một năm trước. Số người không tham gia hoạt động kinh tế trong tháng 1 là 16.717.000 người, tăng 4.000 người. Trong đó, số người "nghỉ ngơi", tức những người không tìm kiếm việc làm mà không có lý do cụ thể tăng 110.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Số người "nghỉ ngơi" tăng 118.000 người ở nhóm trên 60 tuổi và tăng 46.000 người ở nhóm tuổi 20.